Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
24 сентября, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 сентября

Открытие первой в России публичной больницы, последнее выступление Сергея Есенина и другие события, которые происходили в разные годы 25 сентября.

Источник: Lena Rose/CC0

День комиксов в США

25 сентября в Соединенных Штатах отмечают Национальный день комиксов. На самом деле эта страна не является родиной данного жанра рисованной литературы — первые комиксы увидели свет в Европе. Тем не менее, в США индустрия комиксов получила значительное развитие и обрела множество поклонников.

У этого дня есть два главных принципа: «Купи комикс или два, или…» и «Почитай комикс или два, или…». В честь праздника комиксы раздают друзьям, а в магазинах на них устанавливают большие скидки.

25 сентября — не единственный праздник в США, посвященный комиксам. В первую субботу мая поклонники этого литературного жанра отмечают День бесплатных комиксов, призванный привлечь новых почитателей.

Основание Якутска

25 сентября 1632 года на правом берегу реки Лены Петром Бекетовым был заложен Якутский (Ленский) острог. Это произошло в начале процесса присоединения территории Якутии к Российскому государству. Спустя десять лет острог был перенесен на место современного Якутска — на 70 км выше против течения реки Лена. А свое нынешнее название город получил в 1643 году.

Источник: РИА "Новости"

Первая в России публичная больница

В 1763 году в этот день в Москве открылась первая в России публичная больница — Павловский госпиталь. Он был основан по личному распоряжению Екатерины II. В 1762 году она прибыла в Москву вместе с наследником Павлом. Будущий император серьезно заболел, и для его лечения были призваны лучшие врачи. Павел выздоровел, а в память о его исцелении Екатерина II издала указ об открытии в Москве больницы для бедных.

С 1763 года в больнице, которая стала называться Павловской, начали прием больных. Пациентов обеспечивали медицинским присмотром, лекарствами, едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Финансировался госпиталь из личных средств цесаревича.

Лечебное заведение существует до сих пор — оно носит название Четвертая городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы. Сегодня это крупный многопрофильный медицинский центр.

Последнее выступление Есенина

25 сентября 1925 года состоялось последнее последнее публичное выступление поэта Сергея Есенина. В Доме печати в Москве он прочел свои стихотворения из последнего сборника. Также в этот день Есенин прочел и свою поэму «Цветы», которая была опубликована в журнале «Арена» в начале 1925 года.

В то время Сергей Есенин готовил полное собрание собственных сочинений к выходу. «В России почти все поэты умирали, не увидев полного собрания своих сочинений. А я вот — увижу своё собрание», — говорил он. Сборник был сдан в набор в ноябре 1925 года, а уже в декабре поэта не стало.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Дмитрия Шостаковича

114 лет назад на свет появился советский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель Дмитрий Шостакович. Он был одним из крупнейших композиторов XX века, Шостакович — автор пятнадцати симфоний и пятнадцати квартетов, шести концертов, трех опер, трех балетов, многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок.

Творения Шостаковича — это истинные выражения внутренней человеческой драмы и летописи ужасных страданий, выпавших на XX век, где глубоко личное переплетается с трагедией человечества. Одним из самых знаковых произведений композитора стала Седьмая (Ленинградская) симфония написанная в блокадном Ленинграде под непосредственным впечатлением от страшных событий Второй мировой войны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тихановская: Лукашенко слишком поздно занялся реформами
Отец Максима Марцинкевича обнаружил на его теле следы пыток
Собянин попросил глав компаний вернуть сотрудников на удаленку
Названа цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19
Ученые доказали неэффективность защитных экранов для лица
Власти назвали размер МРОТ по новому подходу
Вечная мерзлота в Сибири тает. Как это выглядит
Hi-Tech
На AliExpress появилась долгожданная новинка Продавцы ожидают дефицита
Горячие темы на Авто
Как формируются зависимости и что делать с этим? 324
Добрые слова. 189
Думаю-- 117
А и Б сидели на трубе, 99
Кино
Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках Актриса вспомнила работу над фильмом «Казино»
Новости партнеров
Самые известные еврейки среди звезд России
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Дети
15-летняя красавица-дочка Волочковой произвела фурор (фото) Звезда очень гордится девочкой
Новости партнеров
Каким будет финал войны между Россией и Украиной: пророчество монаха Тихона
Монах из Крыма назвал следующего президента России
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Киркоров представил публике свою молодую жену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь