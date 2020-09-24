24 сентября, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 сентября
Открытие первой в России публичной больницы, последнее выступление Сергея Есенина и другие события, которые происходили в разные годы 25 сентября.
25 сентября в Соединенных Штатах отмечают Национальный день комиксов. На самом деле эта страна не является родиной данного жанра рисованной литературы — первые комиксы увидели свет в Европе. Тем не менее, в США индустрия комиксов получила значительное развитие и обрела множество поклонников.
У этого дня есть два главных принципа: «Купи комикс или два, или…» и «Почитай комикс или два, или…». В честь праздника комиксы раздают друзьям, а в магазинах на них устанавливают большие скидки.
25 сентября — не единственный праздник в США, посвященный комиксам. В первую субботу мая поклонники этого литературного жанра отмечают День бесплатных комиксов, призванный привлечь новых почитателей.
25 сентября 1632 года на правом берегу реки Лены Петром Бекетовым был заложен Якутский (Ленский) острог. Это произошло в начале процесса присоединения территории Якутии к Российскому государству. Спустя десять лет острог был перенесен на место современного Якутска — на 70 км выше против течения реки Лена. А свое нынешнее название город получил в 1643 году.
В 1763 году в этот день в Москве открылась первая в России публичная больница — Павловский госпиталь. Он был основан по личному распоряжению Екатерины II. В 1762 году она прибыла в Москву вместе с наследником Павлом. Будущий император серьезно заболел, и для его лечения были призваны лучшие врачи. Павел выздоровел, а в память о его исцелении Екатерина II издала указ об открытии в Москве больницы для бедных.
С 1763 года в больнице, которая стала называться Павловской, начали прием больных. Пациентов обеспечивали медицинским присмотром, лекарствами, едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Финансировался госпиталь из личных средств цесаревича.
Лечебное заведение существует до сих пор — оно носит название Четвертая городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы. Сегодня это крупный многопрофильный медицинский центр.
25 сентября 1925 года состоялось последнее последнее публичное выступление поэта Сергея Есенина. В Доме печати в Москве он прочел свои стихотворения из последнего сборника. Также в этот день Есенин прочел и свою поэму «Цветы», которая была опубликована в журнале «Арена» в начале 1925 года.
В то время Сергей Есенин готовил полное собрание собственных сочинений к выходу. «В России почти все поэты умирали, не увидев полного собрания своих сочинений. А я вот — увижу своё собрание», — говорил он. Сборник был сдан в набор в ноябре 1925 года, а уже в декабре поэта не стало.
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