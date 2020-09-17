15:48 (мск), источник: Forbes
«Это странное упрощение»: Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»
Билл Гейтс не согласился с тем, что Илон Маск — это «новый Стив Джобс». По его словам, Джобс был гениальным дизайнером, а Маск —
Миллиардер Билл Гейтс дал интервью журналу Bloomberg Businessweek, в котором высказался о борьбе с коронавирусом и глобальным потеплением, инновациях и проблеме дезинформации. В частности, Гейтс дал оценку вкладу, который внес в защиту окружающей среды производитель электромобилей Tesla, основанный Илоном Маском.
По мнению Гейтса, созданный Маском и его соратниками «отличный электромобиль» очень помог борьбе с глобальным потеплением. Несмотря на то, что Tesla выпускает скорее премиальные машины, рынок электрокаров продолжит расти, и на него будут приходить все новые производители, считает миллиардер. Впрочем, Гейтс также отметил, что повышение доли рынка электрических авто более простая задача, чем трансформация тяжелой индустрии в сторону большей экологичности.
Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли назвать Илона Маска «новым Стивом Джобсом», Гейтс ответил, что это «странное упрощение». Он характеризовал Маска как
Ранее, 12 сентября, в своем Twitter Илон Маск заявил, что Бил Гейтс «понятия не имеет» о разработке и производстве электрогрузовиков, комментируя статью на сайте Гейтса, в которой миллиардер предупредил, что электродвигатели «вероятно никогда не станут действенным решением» для дальних перевозок, грузовых судов и пассажирских самолетов.
Джобс скончался в октябре 2011 года в возрасте 56 лет после семи лет борьбы с раком поджелудочной железы. За два месяца до этого он покинул должность генерального директора Apple и передал бразды правления главному операционному директору Тиму Куку.
Джобс создал компанию в гараже своего дома вместе со школьным другом Стивеном Возняком в далеком 1976 году. В 1985-м Джобса вынудили уйти, но спустя 12 лет он вернулся, чтобы вернуть компанию к жизни. В 2001 году свет увидел первый iPod, в 2007-м дебютировал iPhone. Благодаря нестандартному взгляду на вещи Джобс прослыл настоящим первооткрывателем в мире технологий. На момент его смерти рыночная капитализация Apple достигала $350 млрд.
У Джобса остались три дочери, сын и супруга Лорен