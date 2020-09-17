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15:32 (мск), источник: РИА Новости

«Было довольно страшно»: Скабеева переболела COVID-19

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева сообщила в Instagram, что заразилась коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 17.09
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Она рассказала, что у нее поднялась температура.

«Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно», — призналась она.

Телеведущая отметила профессионализм врачей и подчеркнула, что сейчас в реанимации находится гораздо меньше пациентов, чем раньше. Также она посетовала на уколы в живот, которые ей «не понравились больше всего».

«Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились», — поделилась она.

Скабеева уточнила, что уже здорова. Она поблагодарила медиков и заявила, что теперь надеется на «большое количество антител».

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