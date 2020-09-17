РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

Ранее ВОЗ перенесла крайний срок вступления в программу COVAX для потенциальных стран-участниц на 18 сентября.
«Программа COVAX предполагает осуществление взносов на закупку вакцины. Такой необходимости у РФ нет, так как наша страна сама разрабатывает и уже приступила к производству собственной вакцины», — сказал собеседник агентства.
Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Ранее от участия в этой программе отказались США, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ, из которой Соединенные Штаты выходят летом следующего года.