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19:52 (мск), источник: Интерфакс

РФ не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к COVID-вакцине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Москва не присоединится к инициативе COVAX Всемирной организации здравоохранения по созданию и распространению вакцин от коронавируса, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в российском правительстве.

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Источник: Reuters

Ранее ВОЗ перенесла крайний срок вступления в программу COVAX для потенциальных стран-участниц на 18 сентября.

«Программа COVAX предполагает осуществление взносов на закупку вакцины. Такой необходимости у РФ нет, так как наша страна сама разрабатывает и уже приступила к производству собственной вакцины», — сказал собеседник агентства.

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Ранее от участия в этой программе отказались США, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ, из которой Соединенные Штаты выходят летом следующего года.

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