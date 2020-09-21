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День в истории: 21 сентября
Международный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день.
Каждый год 21 сентября отмечается Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН объявила его днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. С 2002 года он ежегодно отмечается как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
21 сентября отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над
Она способствовала укреплению Руси как единого государства и подняла роль Москвы как центра объединения русских земель.
Ровно 969 лет назад был освящен собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода. Это древнейший сохранившийся храм на территории России, который был построен славянами.
Согласно летописям, каменный Софийский собор был заложен в Новгородском кремле в 1045 году князем Владимиром Ярославичем, сыном великого князя Киевского Ярослава Мудрого, и епископом новгородским Лукой Жидятой. А 21 сентября 1051 года — в праздник Воздвижения Креста Господня — храм Святой Софии был освящен.
21 сентября 1799 года начался знаменитый переход через Альпы армии фельдмаршала Суворова. Он получил название «Швейцарский поход». Это переход выступивших из Северной Италии русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции, через Альпы в направлении Австрии. Этот поход был составной частью
Переход проходил в сложнейших условиях: австрийские союзники, постоянно не выполнявшие свои обязательства, ежедневные стычки с неприятелем и даже природа, создававшая на пути русской армии колоссальные трудности. Закончился переход 8 октября 1799 года, и завершился он успешно.
В октябре 1799 года за переход через Альпы Суворов получил звание генералиссимуса.
21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Рейела Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».
Именно этой повести Толкиен обязан вхождением в литературу. Первоначально сказку о хоббите Толкиен начал рассказывать своим детям.
После выхода в свет история о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса завоевала широкую популярность среди читателей. Книга имела такой успех, что читатели стали требовать «еще книг про хоббитов».
73 года назад, 21 сентября 1947 года, родился американский писатель Стивен Кинг, получивший прозвище «Король ужасов». Он работает в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. На сегодняшний день продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы.