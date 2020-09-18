Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
05:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Число заражений коронавирусом в мире превысило 30 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:22 MSK, 18.09
Инфицировано1 085 281+5 762
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
4.0917.09
Скончалось19 061+144
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
4.0917.09
Выздоровело895 868+5 754
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
4.0917.09
Инфицировано30 065 728+305 149
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
4.0917.09
Скончалось944 604+5 177
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
4.0917.09
Выздоровело20 423 802+211 668
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
4.0917.09
Источник: AP 2020

По информации сайта, количество заразившихся на 2:00 по московскому времени достигло 30 003 378. Умерли 943 203 пациента, еще 20,39 миллиона человек излечились.

США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом (6,66 миллиона). На втором месте Индия (5,11 миллиона), за ней Бразилия (4,41 миллиона). В пятерку стран с наибольшим числом заразившихся также входят Россия (1,08 миллиона) и Перу (744 400).

Ранее в Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом». Палата представителей приняла резолюцию, в которой содержится неодобрение «всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19», в том числе такие выражения, как «китайский вирус» и «уханьский вирус».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального
Тарзан официально признался в измене
В Киеве посоветовали закрывающему границы Лукашенко успокоиться
В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%
В Госдуме потребовали аннулировать водительские права Ефремова
В российские аптеки поступит препарат против коронавируса
В Якутию пришла зима (видео)
Губернатор Белгородской области ушел в отставку
Песков: обсуждений о возврате к самоизоляции из-за COVID-19 нет
Здоровье
108-килограммовая женщина сбросила 45 килограммов и поделилась секретом успеха После родов она вновь набрала вес и так и не смогла вернуться к прежнему состоянию.
Hi-Tech
Легендарный гаджет уходит в прошлое За все время продано больше 75 миллионов штук
Авто
Что поменялось в Kia Rio? Тест обновленного седана Бестселлер российского рынка получил более агрессивную внешность и ряд новых опций
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Бард Новиков рассказал, почему Ефремова плохо примут в колонии
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Популярные темы на «Детях»
Жребий королевы - 2 290
И началась учёба. 2 класс. 164
В первый класс: пораньше или попозже? 161
Имя для мальчика 107
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь