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03:24 (мск), источник: Известия

Представитель ВОЗ в России планирует сделать прививку от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила «Известиям», что собирается сделать прививку от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

— Я планирую сделать прививку. А к вопросу о том, когда и какую, мы можем вернуться позже, — сказала она.

Мелита Вуйнович пояснила, что ВОЗ рекомендует своим сотрудникам проходить необходимую вакцинацию.

— Как только вакцины будут оценены с точки зрения безопасности и эффективности, а также доступны, мы ожидаем соответствующих рекомендаций для всего персонала ВОЗ. Так что да, я сделаю прививку в той стране, где буду находиться в этот момент, — сообщила представитель ВОЗ.

По словам Мелиты Вуйнович, она также регулярно прививается от гриппа, и последнюю прививку сделала в России.

На вопрос «Известий», стоит ли россиянам спешить с вакцинацией от коронавируса, как только она начнется, или лучше подождать окончания пострегистрационных исследований, Мелита Вуйнович ответила, что она советует в этом вопросе следовать рекомендациям национальных органов власти.

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