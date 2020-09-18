Представитель ВОЗ в России планирует сделать прививку от коронавируса

— Я планирую сделать прививку. А к вопросу о том, когда и какую, мы можем вернуться позже, — сказала она.
Мелита Вуйнович пояснила, что ВОЗ рекомендует своим сотрудникам проходить необходимую вакцинацию.
— Как только вакцины будут оценены с точки зрения безопасности и эффективности, а также доступны, мы ожидаем соответствующих рекомендаций для всего персонала ВОЗ. Так что да, я сделаю прививку в той стране, где буду находиться в этот момент, — сообщила представитель ВОЗ.
По словам Мелиты Вуйнович, она также регулярно прививается от гриппа, и последнюю прививку сделала в России.
На вопрос «Известий», стоит ли россиянам спешить с вакцинацией от коронавируса, как только она начнется, или лучше подождать окончания пострегистрационных исследований, Мелита Вуйнович ответила, что она советует в этом вопросе следовать рекомендациям национальных органов власти.