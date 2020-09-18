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06:05 (мск), источник: РИА Новости

Умер автор книги «Форрест Гамп»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет, сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

Источник: AP 2020

«С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора», — говорится в сообщении мэра города в Facebook.

Книга «Форрест Гамп» 1986 года стала самой популярной работой автора благодаря ее экранизации, которая получила шесть премий «Оскар». Повествование в книге ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает свою историю жизни. В 1995 году Грум написал продолжение «Форрест Гампа» — книгу «Гамп и компания», которую также планировали экранизировать, однако все попытки были безуспешными. Помимо серии книг о Форрест Гампе Грум также написал несколько книг в жанре нон-фикшн.

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