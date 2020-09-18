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07:15 (мск), источник: ТАСС

Китай проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавируса

Четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.

Коронавирус COVID-19
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Источник: AFP 2020

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай в настоящее время проводит клинические испытания 11 вакцин от заболевания, вызываемого коронавирусом. Как заявил в пятницу министр науки и техники КНР Ван Чжиган, выступая на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине, четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.

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По словам Ван Чжигана, «эпидемия по-прежнему распространяется по всему миру и до сих пор не контролируется полностью». «С приходом осени и зимы может возникнуть новая вспышка, ситуация в области профилактики и контроля над заболеванием по-прежнему остается крайне серьезной», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что в борьбе со вспышкой коронавируса Китай всегда ставил на первое место международное научно-техническое сотрудничество, выполнял свои международные обязательства в соответствие с принципами открытости и прозрачности.

Ван Чжиган также указал на то, что Китай своевременно передал информацию о коронавирусе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что предоставило ученым по всему миру важную основу для проведения медицинских исследований и разработки лекарственных препаратов.

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