07:15 (мск), источник: ТАСС
Китай проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавируса
Четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.
ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай в настоящее время проводит клинические испытания 11 вакцин от заболевания, вызываемого коронавирусом. Как заявил в пятницу министр науки и техники КНР Ван Чжиган, выступая на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине, четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.
По словам Ван Чжигана, «эпидемия
Министр также отметил, что в борьбе со вспышкой коронавируса Китай всегда ставил на первое место международное
Ван Чжиган также указал на то, что Китай своевременно передал информацию о коронавирусе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что предоставило ученым по всему миру важную основу для проведения медицинских исследований и разработки лекарственных препаратов.