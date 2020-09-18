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09:43 (мск), источник: Газета.Ру

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин получил Шнобелевскую премию — наряду с другими политическими лидерами он показал, что во время пандемии политики влияют на жизнь и смерть больше, чем врачи и ученые. Кому еще досталась эта награда и 10 трлн зимбабвийских долларов, рассказывает «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

Шнобелевская премия — пародия на международную награду, Нобелевскую премию. Ее вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

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Ее цель — привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

В этом году вручение премии прошло в 30 раз. Из-за пандемии церемонию пришлось полностью перенести в онлайн-формат.

Темой 2020 года стали жуки, которым посвятили мини-оперу «Мечтай, маленький тараканчик», где главный герой в противоположность персонажу Кафки проснулся жуком в теле человека, удивил весь мир и стал его повелителем.

Что касается победителей, то им присуждается традиционный приз в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Медицинское образование

В этот раз премии удостоились не ученые, а политические лидеры — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Дональд Трамп, президенты Туркменистана, Турции, Бразилии и Мексики, а также премьер-министры Индии и Великобритании.

Награду они получили за то, что «использовали пандемию вируса COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Организаторы отметили, что Лукашенко получает премию уже во второй раз. В 2013 году политик был награжден «Шнобелем» за то, что запретил публичные аплодисменты, а позже полиция арестовала за это однорукого белоруса.

Акустика

Премия в области акустики досталась команде ученых, заставившей самку китайского аллигатора реветь в герметичной камере, наполненной обогащенным гелием воздухом.

Крокодилы, аллигаторы и многие другие рептилии склонны к громкому реву во время спаривания. Исследователи предположили, что животные таким образом «рекламируют» размеры своего тела. Сравнение того, как распространяется голос аллигатора в нормальном воздухе и обогащенной гелием среде, позволило изучить внутреннее строение акустического аппарата этих животных, а также подтвердить, что по форматной частоте звуков действительно можно определить размеры обладателя голоса.

Психология

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Ученые установили рекордную дальность чихания

Пара специалистов из Торонтского университета разработала метод выявления самовлюбленных людей по бровям.

Нарциссизм — черта личности, связанная с эгоизмом и тщеславием. Хотя нарциссы могут быть весьма очаровательны, более близкое общение с ними не принесет ничего хорошего.

Как оказалось, нарциссов выдают брови — их выраженная ухоженность, выразительность и феминность говорят о патологическом самолюбии.

Правда, неясно, нарциссы уже рождаются с более привлекательными бровями или же дело в их зацикленности на собственной внешности.

Мир

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На границе Индии и Китая впервые за 45 лет погибли 20 военных. Выстрелов никто не слышал

Шнобелевская премия мира досталась правительствам Индии и Пакистана «за то, что их дипломаты тайно звонят друг другу в дверь посреди ночи, а затем убегают, пока никто не успел открыть».

Отношения между Индией и Пакистаном долгое время были напряженными, но в 2018 году ситуация ухудшилась еще сильнее: всего за первые два месяца года на границе в Кашмире произошло более 434 нарушений перемирия. Также оказалось, что индийские и пакистанские дипломаты стремятся всеми способами испортить друг другу жизнь — отключают электричество и воду, организуют преследование во время поездок, говорят по телефону непристойности и даже звонят в дверь среди ночи с последующим побегом.

Индийские дипломаты, впрочем, отметили, что в таких событиях для них нет ничего «ни нового, ни необычного».

Физика

Премия по физике досталась работающим в Австралии Ивану Максимову и Андрею Потоцкому. Они выяснили, что черви могут вибрировать с высокой частотой, причем в процессе по их телу распространяются поверхностные стоячие волны Фарадея.

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Исследователи предположили, что, раз многие живые организмы на значительную часть состоят из жидкости, то в определенных условиях в их телах должны распространяться стоячие волны Фарадея — волны, которые образуются на поверхности жидкости при вибрации сосуда на резонансной частоте. Для своих экспериментов ученые выбрали земляных червей, потому что они «имеют гидростатический скелет с эластичной кожей и полость тела, заполненную жидкостью».

Как оказалось, при определенной частоте вибраций волны действительно возникают.

По словам авторов, результаты можно использовать для «разработки новых методов зондирования и контроля биофизических процессов (например, распространения нервных импульсов) внутри живого организма».

Экономика

Премии по экономике удостоился международный коллектив ученых из Бразилии, Шотландии, Польши и других стран «за попытки численно выразить отношение между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы». Исследователи сделали сразу несколько выводов: в нездоровом окружении, где велик шанс чем-то заразиться, в начале отношений люди целуются реже и придают этому больше значения; в таких условиях желание чаще целоваться будет слабее, а удовлетворенность малым количеством поцелуев — выше; в странах, где поцелуи несут сниженные риски для здоровья, условия жизни будут лучше и люди будут чаще использовать это проявление чувств.

«Люди целуются со своим партнером чаще в странах, где конкуренция за ресурсы, вероятно, будет более интенсивной, что может играть важную роль в поддержании долгосрочных стабильных парных связях в определенных типах жестких условий», — подчеркнули авторы работы.

Кроме того, оказалось, что неравенство доходов в пять раз легче предсказать по поцелуям, чем по объятиям, ласкам или половым контактам. Также важность поцелуев в отношениях увеличивались вместе с возрастом и представлением о своей привлекательности, а не с высокими доходами, хорошим здравоохранением и отсутствием инфекций.

Управление

Китайские исследователи обнаружили удивительный пример круговой поруки среди китайских наемных убийц из провинции Гуаньси.

После принятия оплаты за убийство некто Си Гуан-Ань передал задание Мо Тянь-Сяню, который затем передал задание Яну Кан-Шену, который переложил его на плечи Яна Гуан-Шена, а тот спихнул на Линя Сянь-Си.

При этом каждый убийца впоследствии получал меньший процент оплаты, а убийство в итоге не состоялось.

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