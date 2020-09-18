Операторы службы 112 рассказали о самых смешных и странных звонках

Однако иногда, как рассказали РИА Новости в службе, поступают звонки, которые поднимают настроение всей смене.
И грустно, и смешно
«Человек шел через парк Лосиный остров на работу, и на него напал лось. Человек забрался на дерево и оттуда нам звонил. Он сказал, что его физическая форма не позволяет забраться на дерево, но от страха смог забраться, а вот слезть уже не может. Да и лось все это время продолжал стоять под деревом и бился об ствол головой. На место мы вызывали спасателей и местных егерей, чтобы те отогнали животное», — поделилась историей главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов Оксана Белорусец.
Также она вспомнила историю о мужчине, который трижды за день попал в ДТП на новой, только из автосалона машине.
«Сказал нам, что ехал домой из автосалона и попал в аварию. Вызвали ГИБДД. Через два часа снова звонит он и говорит, что для оформления ДТП его отправили на пост. Все бы ничего, но по дороге туда в него въехали еще раз. Попросил опять вызвать ему ГИБДД. Приехали, оформили. Вечер. Звонит. Опять он. Говорит, что доехал до дома, начал парковаться и стукнул бок автомобиля. Вроде и грустно, и смешно», — говорит Белорусец.
Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Анастасия Алдакишкина рассказала, что однажды ей позвонила пенсионерка и сообщила, что в маленьком саду во дворе многоквартирного дома она и ее подруги видят большое количество змей. Пресмыкающиеся загорали на люке. Женщина привела их описание и размеры.
По всем признакам змеи походили на ядовитых. Бабушки оказались активные: всех отвели от места и оградили его. Подъехали спасатели. Оказалось, в доме живет веселый сосед, который решил украсить сад декоративными змеями.
Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Наталья Черней однажды ночью приняла звонок от рыдающей девушки. Звонившая сообщила, что у нее в квартире кто-то есть: сначала постучали в окно, потом кто-то попал в комнату. Девушка боялась включать свет и просила, чтобы к ней приехали службы.
«Сначала было непонятно, кто это мог быть. Высокий этаж, а кто-то залез в окно… Сразу думаешь на людей, но вроде высота не позволяет. Оказалось, что к ней в квартиру залетела летучая мышь», — сказала Черней.
Отвага и забота
«Звонит человек, говорит, что нашел бесхозную сумку. Такие вызовы мы отрабатываем по алгоритму “подозрительный предмет”. Спрашиваем, чем бесхозная сумка вызывает подозрение, и просим людей отойти подальше и ничего не трогать. В ответ: “Нет-нет, все нормально, я уже посмотрел, там внутри документы, бумаги какие-то, все нормально!” Звонит о подозрительном предмете, а сам залезть не побоялся. Удивительные люди», — говорит Алдакишкина.
Белорусец вспоминает звонок одной заботливой матери, 18-летнего сына которой забрали служить на флоте во Владивосток. Во время сеанса радиосвязи с родственниками он сказал матери, что ему нездоровится, а на корабле помощь не оказывают.
«Мама позвонила нам, все рассказала и была очень настойчива. Мы и здесь нашли возможность помочь. Звонок без внимания не остался», — делится Белорусец.
Однажды Черней приняла звонок от заботливого москвича, который увидел где-то в новостях, что на территории Казахстана со стороны Каспийского моря произошел разлив нефти. Через систему 112 Москвы он решил предупредить о ЧС жителей соседнего государства.
«Переживал, что жители Казахстана и России об этом не знают. Чтобы проверить информацию, связывались с Национальным центром управления в кризисных ситуациях», — рассказывает собеседница.
Когда система 112 в Москве только развертывалась, операторам иногда приходили вызовы из самых удаленных уголков страны, в том числе и по спутниковой связи. Например, принимали звонки из Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Из-за этого мы должны были знать расположение главных стоянок оленеводов. Один раз пришел звонок по спутниковой связи прямо из тундры. Спрашиваю человека, где он находится. А мне вместо адреса называют координаты. Я смотрю на открывшуюся карту, а там по геолокации километров, наверное, на сто ничего нет! Оказалось, что туристическая группа вышла в пеший поход, и участники каждый час должны связываться со спасателями и сообщать им свои координаты и докладывать, что с ними все нормально. Записала данные. Связывались с местными спасателями. От них узнали, что из-за спутниковой связи походные группы каждый раз дозваниваются в разные регионы, а из регионов, в свою очередь, им уже передают информацию», — рассказывает Алдакишкина.
Специалисты отмечают, что москвичи любят проявлять особую заботу к животным. Они нередко просят спасателей снять с дерева кота или помочь городским уткам.
«Утки в городе — это нормально. Но люди почему-то считают, что они залетные, что они должны жить в зоопарке, даже если рядом пруд. В прошлом году резко начались заморозки и утки примерзли в пруду. Никто же не хочет, чтобы они так и погибли. Бдительные люди вызывали спасателей, и уток вырезали изо льда. Еще эти птицы любят переходить МКАД, создавая аварийную обстановку. Люди останавливаются, смотрят. Могут утят перенести на другое место. Объясняем, что нельзя их трогать — отобьются от мамы и выжить не смогут», — рассказывает ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов Андрей Даньшин.
Дети и пенсионеры
Операторам поступают и звонки-шутки. Чаще всего хулиганят дети. Однако есть и те ребятишки, которых родители научили пользоваться номером 112 по назначению.
«Дети звонят, вызывают скорую: мама упала, дедушка сознание потерял. Мама с папой дерутся: вызовите полицию. Бывает такое, что родители уходят по делам и не говорят детям, через какое время вернутся. Дети дома одни. Звонят и просят связаться с мамой или папой и узнать, когда они придут домой, потому что им страшно», — рассказывает Белорусец.
Она также призывает родителей не давать малышам телефон в виде игрушки. Даже без сим-карты или с нулевым балансом ребенок запросто может позвонить по номеру 112.
«Ребенок набирает 112, а мы слышим только “агу-агу”. Непонятно, то ли помощи просят, беда, то ли развлекаются», — говорит оператор.
Даньшин же призвал пенсионеров более ответственно подходить к организации своего похода в лес, будь то на прогулку, за грибами или ягодами.
«Чем старше человек и чем больше у него болячек, тем сильнее почему-то необходимость выйти в лес. При этом надо забыть дома лекарства и не зарядить телефон. А еще одеться в камуфляж. Чтоб точно найтись в случае, если потеряются», — иронизирует специалист.
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