115 лет Грете Гарбо: пронзительные цитаты и роскошные фото дивы

Грета Гарбо — настоящая легенда Голливуда, культовая фигура и самая что ни на есть дива, чья личность окутана завесой тайн и недомолвок, вымыслов и домыслов. Особенно непостижимой она выглядит в наши дни, когда звезды даже самого крупного калибра находятся практически на расстоянии вытянутой руки — можно зайти в инстаграм, найти там, например, Дженнифер Энистон, Арнольда Шварценеггера или Джонни Деппа, рассмотреть фотографии кумира во всех деталях, оставить комментарий и, если повезет, даже вступить с ним в переписку.
Грета Гарбо же в свое время сказала:
Кто все эти люди, которые мне пишут? Я не знаю их. Они не знают меня. О чем нам писать друг другу? Почему они просят мою фотографию? Я им не родственница.
Несчастливое детство
Среди тех, кого знала Гарбо, были богатейшие люди — представители семейства Ротшильд, Аристотель Онассис. Между тем родилась она в семье не просто небогатой, но очень бедной. Да и счастливым ее детство в Стокгольме вряд ли можно назвать. Как утверждают некоторые источники, мать, Анна Густаффсон, была с Гретой холодна, ее любимчиками были двое других детей, сестра Альва (которая умерла в возрасте 24 лет от рака лимфатических сосудов) и брат Свен. Впрочем, Гарбо опровергала слухи о нелюбви матери к себе:
Наша семья была очень бедной. Как же я ликовала, когда на гонорар от фильма «Сага о Йосте Берлинге» смогла купить матери браслет и кольцо. <...> Позднее я часто плакала, когда читала в газетах всякие ужасные вещи о моих отношениях с матерью. Это было неправдой.
Когда Грете было 15 лет, ее отец умер от туберкулеза. Девушка была вынуждена бросить школу и отправиться на заработки. Ее первоым местом работы стала парикмахерская, следующим — один из крупных универмагов Стокгольма. Кроме того, она позировала для рекламы в газетах.
Рождение «Гарбо» и переезд в Голливуд
Именно реклама привела Грету Гарбо на большой экран — ролик с ее участием, снятый для универмага, в котором она же и работала, попался на глаза режиссеру Эрику Петшлеру, и он пригласил будущую звезду в свою комедию «Питер бродяга». Впрочем, в титрах было указано ее настоящее имя — Грета Ловиса Густаффсон.
Звучный псевдоним Гарбо придумал Мориц Стиллер, с которым Грета познакомилась, обучаясь актерскому мастерству в школе при Королевском драматическом театре Стокгольма.
Годы учебы в Стокгольмской школе драматического искусства были самыми счастливыми в моей жизни. Нас по крайней мере обучили правильной артикуляции, а сейчас даже трудно понять, что говорят актеры.
Мориц (или Моша, как называла его Грета) стал первооткрывателем ее актерского таланта, лично занялся ее образованием и снял в главной роли в немом фильме «Сага о Йосте Берлинге».
Работа Гарбо не осталась незамеченной — на нее обратил внимание продюсер Луис Б. Майер, один из основателей крупнейшей американской кинокомпании MGM. Так Грета Гарбо и Мориц Стиллер попали в Голливуд.
Когда я приехала в Голливуд, то даже не представляла, какой сомнительный путь избрала. Быть кинозвездой — малоприятная профессия, ведь люди ни на минуту не оставляют вас в покое. Это очень опасная игра.
Неизвестно наверняка, что стало тому первопричиной, однако после переезда на фабрику грез отношения между Гретой и Морицем стали неумолимо портиться — по мере роста популярности актрисы. В конце концов в 1928 году режиссер был уволен из MGM и вернулся в Швецию, где вскоре умер. Грета Гарбо считала, что Стиллера в Голливуде просто не поняли:
Моша был очень талантливым режиссером, он шел впереди своего времени, особенно если сравнить его картины с американскими лентами, которые были либо неправдоподобно драматичны, либо эксцентричны. Я надеялась, что он станет лидером Голливуда, но этого не произошло. Американцы просто проигнорировали его. Они совсем не понимают европейцев. Стиллер видел, что не может сработаться со всеми этими людьми, и решил уехать.
«Мне всегда хотелось жить другой жизнью…»
Впрочем, и сама Гарбо чувствовала себя непонятой, одинокой и опустошенной. Невероятно, но величайшая, прирожденная актриса не любила свою работу, стыдилась своих ролей и, как часто признавалась, мечтала бросить карьеру.
Были дни, когда я просто заставляла себя идти на студию. Я ушла потому, что не было ни хороших идей, ни хороших предложений. Я снималась даже дольше, чем планировала. Мне всегда хотелось жить другой жизнью. Я бы остановилась раньше, если бы не контракт. Мой последний фильм появился потому, что я выполняла условия контракта.
В 1932 году, в самый разгар американской Великой депрессии, лопнул банк, в котором Гарбо хранила свои сбережения. А так как больше всего, пожалуй, она боялась нищеты, которой сполна хлебнула в детстве и юности, уход из кино снова пришлось отложить.
Этот надрыв, печать трагедии и постоянное «предчувствие, что вот-вот разразится какое-то несчастье» не могли не наложить отпечаток и на ее экранный образ. Будь то Анна Каренина из фильма «Любовь», Леонора из «Потока», Елена из «Соблазнительницы» или королева Кристина из одноименной картины 1933 года.
«Еще немножко — и мне придет конец»
Последним фильмом в карьере Гарбо стала «Двуликая женщина». В наши дни эта комедийная мелодрама о том, как находчивая и явно неординарная женщина решила проучить своего мужа-бабника, выглядит вполне невинно, однако в 1941 году фильм вызвал серьезный общественный резонанс.
Католическая церковь
протестовала против морали фильма <...> Я получала десятки рассерженных писем от различных женских организаций. Такого не было раньше. Я почувствовала себя разочарованной и смущенной. Война усугубила это ощущение. <...> Как раз в это время обострились проблемы со здоровьем. Я поняла, еще немножко — и мне придет конец.
Покинув Голливуд, Грета Гарбо поселилась в Нью-Йорке. Пусть это было не совсем то, о чем она мечтала («Мне всегда хотелось стать графиней. Жить в деревне среди природы и животных, чувствовать себя защищенной», — однажды призналась актриса), однако здесь она обрела «способность думать и воспринимать окружающую действительность» — в противоположность измотавшему ее Голливуду.
Она могла наконец лежать в постели целыми днями и смотреть телевизор или даже просто рассматривать узор на обоях в своих семикомнатных апартаментах на Манхэттене. Появлениям на публике, общению с журналистами и поклонниками она предпочитала путешествия в Западную Европу, круизы по Средиземному морю и отдых на швейцарских горнолыжных курортах.
Грета Гарбо умерла весной 1990 года, спустя 49 лет после выхода на экраны своего последнего фильма, в возрасте 84 лет.