Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
12:08 (мск), источник: Life.ru

Назван самый «смертоносный» возраст россиян

По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше прекрасной половины человечества.

Источник: pasja1000/СС0

Средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, но «пики» смертности у мужчин и женщин приходятся на разные периоды.

50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше прекрасной половины человечества. Так, в 2019 году мужчины чаще всего умирали в 65−69 лет. В этом возрасте ушли из жизни 123,7 тысячи человек мужского пола. Самый «смертоносный» для российских женщин период по итогам прошлого года — 80−84 года. В этом возрасте умерли 185 тысяч россиянок.

Главными причинами смертности в РФ остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. При этом средняя продолжительность жизни в стране в 2019 году достигла исторического максимума — 73,4 года. Согласно прогнозам Росстата, к 2035 году показатель вырастет до отметки в 79,1 года.

 Шесть российских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли
"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв одной из самых слабых команд ту
Россия потребовала от США разъяснений по репортажу NBC
Рекорд Сергея Бубки побит
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
В России выявили максимум новых случаев COVID-19 с 20 июля
Самая пожилая жительница Земли достигла рекорда долголетия
Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные
Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Hi-Tech
В iOS 14 нашли первые баги. Не работают главные функции Стабильно работающие ОС на запуске — это выдумка
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 605
Всем привет! И пока. 247
Вопрос на знание ПДД. Кто должен проехать перекресток первым. И кто проедет в любом случае)) 160
Ассоциативное восприятие. 139
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Жребий королевы - 2 300
В первый класс: пораньше или попозже? 196
Ты же девочка 196
Забавные картинки 130
Леди
Кроссовки Chanel и мужской пиджак: гардероб дочки Заворотнюк 24-летняя Анна внешне очень похожа на маму, а вот манерой одеваться — нет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь