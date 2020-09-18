12:08 (мск), источник: Life.ru
Назван самый «смертоносный» возраст россиян
По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше прекрасной половины человечества.
Средняя продолжительность жизни в России составляет около 73 лет, но «пики» смертности у мужчин и женщин приходятся на разные периоды.
Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.
По данным экспертов, представители сильного пола живут в среднем на 10 лет меньше прекрасной половины человечества. Так, в 2019 году мужчины чаще всего умирали в 65−69 лет. В этом возрасте ушли из жизни 123,7 тысячи человек мужского пола. Самый «смертоносный» для российских женщин период по итогам прошлого года — 80−84 года. В этом возрасте умерли 185 тысяч россиянок.
Главными причинами смертности в РФ остаются