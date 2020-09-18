Российские артисты записали клип с цитатой Лукашенко

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Высказывание господина Лукашенко «Любимую не отдают» стало названием песни, также эти слова есть в припеве:
Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.
Здесь все родное и близкое с детства.
Я люблю всей душою землю свою.
Здесь мы живем, будут жить наши дети.
В мире, любви и согласии — вместе.
Просто знай — любимую не отдают!
Слова «Любимую не отдают» Александр Лукашенко произнес в ежегодном послании к народу и Национальному собранию республики 4 августа.
«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда он (цитата по БелТА).
Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах. В 2019 году на концерте премии «За духовное возрождение» певице аккомпанировал на рояле младший сын президента Николай Лукашенко.
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила изданию TJ, что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял». Представительница Александра Буйнова сказала, что певцу предложили «записать хорошую песню», об использовании цитаты господина Лукашенко в ней он не знал.
В августе российские и зарубежные артисты массово отказывались от участия в бесплатных концертах «За Беларусь». Выступления должны были пройти в крупных городах страны 8 августа — за день до выборов президента Белоруссии.