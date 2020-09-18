Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
25Как выглядела столица 100 лет назад
12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские артисты записали клип с цитатой Лукашенко

Певцы из России и Белоруссии записали клип с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают». Из россиян в клипе снялись: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая и Денис Майданов. Музыку и слова песни написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, известные как дуэт «Аура».

Видео опубликовано на их YouTube-канале. Функция комментирования под клипом отключена. Его посмотрели более 67 тыс. человек, лайков или дизлайков у клипа нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Высказывание господина Лукашенко «Любимую не отдают» стало названием песни, также эти слова есть в припеве:

Здесь мое небо, мой дом, мое сердце.

Здесь все родное и близкое с детства.

Я люблю всей душою землю свою.

Здесь мы живем, будут жить наши дети.

В мире, любви и согласии — вместе.

Просто знай — любимую не отдают!

Слова «Любимую не отдают» Александр Лукашенко произнес в ежегодном послании к народу и Национальному собранию республики 4 августа.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — сказал тогда он (цитата по БелТА).

Читайте также
«Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах. В 2019 году на концерте премии «За духовное возрождение» певице аккомпанировал на рояле младший сын президента Николай Лукашенко.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила изданию TJ, что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял». Представительница Александра Буйнова сказала, что певцу предложили «записать хорошую песню», об использовании цитаты господина Лукашенко в ней он не знал.

В августе российские и зарубежные артисты массово отказывались от участия в бесплатных концертах «За Беларусь». Выступления должны были пройти в крупных городах страны 8 августа — за день до выборов президента Белоруссии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вскрылась важная деталь встречи Путина и Лукашенко
Колесникова поплатилась за свои слова
Россия потребовала от США разъяснений по репортажу NBC
Росстат назвал самый «смертоносный» возраст россиян
Рекорд Сергея Бубки побит
ЦБ разрешил штрафовать людей, запросивших кредитные отсрочки
Самая пожилая жительница Земли достигла рекорда долголетия
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
Киев впишет «формулу Штайнмайера» в закон о Донбассе
Hi-Tech
В iOS 14 нашли первые баги. Не работают главные функции Стабильно работающие ОС на запуске — это выдумка
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 605
Всем привет! И пока. 247
Вопрос на знание ПДД. Кто должен проехать перекресток первым. И кто проедет в любом случае)) 160
Как вы считаете, в Древней Греции действительно был распространён гомосексуализм? 141
Кино
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли Актриса удивила поклонников необычным образом, который примерила ради очередного проекта
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Путин меняет судьбу военных пенсионеров: решение уже принято
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Дети
Как выглядит одна из самых необычных школ России (фото) В Иркутске открылась школа «из будущего»
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь