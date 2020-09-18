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13:23 (мск), источник: ТАСС

Пачка препарата от коронавируса «Арепливир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

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Источник: Reuters

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — сказал Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, уточнил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября. «Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время», — сказал глава «Промомеда».

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По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Спрос и планы

Говоря о возможном спросе, он отметил, что сейчас его определить невозможно, поскольку аналогичных препаратов раньше в розничной продаже не было. Кроме того, компания ведет переговоры об экспорте продукции, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

«Мы могли экспортировать и до постоянной регистрации, потому что до экспорта мы должны выполнить условия принимающей стороны. В некоторых странах уже достаточно было того, что у нас была временная регистрация в России», — пояснил глава «Промомеда».

Компания, по его словам, продолжает разрабатывать и другие средства от коронавируса или вызванных им осложнений. «Противовирусные препараты — это наша тема, и, как только ты выпустил в обращение какой-либо препарат, ты должен понимать следующий шаг», — сказал он.

При этом Младенцев не стал вдаваться в детали новых разработок. «Заранее рассказывать не принято, работаем», — пояснил собеседник агентства.

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