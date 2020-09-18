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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бездомная собака в Турции попыталась «спасти» уличного актера (видео)

Мужчина упал на землю, изображая травму.

Трогательное видео из Турции стало вирусным в соцсетях в сентябре. В ролике уличный актер Нуман Эртугрул Узунсой изображал травму. По сюжету представления, его герой падает с лошади, а потому мужчина лег на плиты посреди городской площади и начал тяжело дышать.

Однако дальше спектакль развивался не по плану. Внезапно к актеру подбежал бездомный пес. Виляя хвостом, он положил ему голову на грудь и принялся всячески подбадривать мужчину.

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Коллеги Узунсоя попытались убрать пса, чтобы продолжить выступление, они гладили его, а затем аккуратно отвели в сторону. Сам Узунсой назвал пса «ангелом» и отметил, что чуть не расплакался от такой доброты и нахлынувших эмоций.

Мужчина был так тронут, что решил разыскать собаку. Он узнал у местных торговцев, что животное часто бывает в этом районе и они его подкармливают. Сейчас актер ищет пса, чтобы помочь ему обрести новый дом.

Екатерина Гура

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