14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бездомная собака в Турции попыталась «спасти» уличного актера (видео)
Мужчина упал на землю, изображая травму.
Трогательное видео из Турции стало вирусным в соцсетях в сентябре. В ролике уличный актер Нуман Эртугрул Узунсой изображал травму. По сюжету представления, его герой падает с лошади, а потому мужчина лег на плиты посреди городской площади и начал тяжело дышать.
Однако дальше спектакль развивался не по плану. Внезапно к актеру подбежал бездомный пес. Виляя хвостом, он положил ему голову на грудь и принялся всячески подбадривать мужчину.
Коллеги Узунсоя попытались убрать пса, чтобы продолжить выступление, они гладили его, а затем аккуратно отвели в сторону. Сам Узунсой назвал пса «ангелом» и отметил, что чуть не расплакался от такой доброты и нахлынувших эмоций.
Мужчина был так тронут, что решил разыскать собаку. Он узнал у местных торговцев, что животное часто бывает в этом районе и они его подкармливают. Сейчас актер ищет пса, чтобы помочь ему обрести новый дом.
Екатерина Гура