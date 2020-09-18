https://t.co/u8yFjFGYL7 pic.twitter.com/bPoB950cjj— Peter Baylies (@pbaylies) September 16, 2020
16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть превращает реальных людей в героев Disney (фото)
Неплохой результат.
В середине сентября в соцсетях стали обсуждать новую программу, с помощью которой любой желающий может за пару секунд превратить себя в мультперсонажа.
Программа Toonify, основана на искусственном интеллекте, который анализирует черты лица и добавляет им характерные для мультфильмов Disney большие глаза, прически и острые подбородки.
Авторы проекта говорят, что программа лучше всего справляется с качественными снимками, сделанными в анфас — при других условиях качество результата может пострадать. Для примера разработчики изменили внешность звездам
Пользователи сразу же попробовали программу на себе и стали делиться результатами в соцсетях. Правда, уже на следующий день авторам пришлось временно закрыть сайт, так как желающих сделать из себя мультгероя оказалось слишком много, и ресурс просто не выдержал такой нагрузки.
Екатерина Гура