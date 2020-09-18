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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ярославле среди многоэтажек заметили двух лосей (видео)

Животные не реагировали на машины и людей, и непринужденно бегали друг за другом.

Житель Ярославля снял на видео необычное зрелище. Среди белого дня на проспекте Фрунзе вдоль дороги по газону бегали двое лосей. Ни машины, ни прохожие животных не смущали, и, кажется, они вполне весело проводили время. К сожалению, дальнейшая судьба животных осталась неизвестной.

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По сообщениям местных СМИ, это уже не первый подобный случай в этом районе Ярославля. Дело в том, что неподалеку находится небольшой лесной массив, откуда периодически в город приходят разные дикие животные.

Екатерина Гура

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