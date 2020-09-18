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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что у серийного убийцы из ее нового романа «Дурная кровь» (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт и вызвавшего новые обвинения автора в трансфобии, есть реальные прототипы.

Источник: AP 2020

«Образ убийцы-садиста… в некоторой степени основан на фигурах реальных преступников Джерри Брудоса и Расселла Уильямса — мастеров манипуляций, собиравших трофеи после убийств своих жертв», — написала Роулинг на сайте Роберта Гэлбрейта.

В романе «Дурная кровь» частный детектив Корморан Страйк и его напарница Робин Эллакотт расследуют таинственное исчезновение женщины, пропавшей в 70-х годах XX века. Один из подозреваемых — серийный убийца-трансвестит Деннис Крид.

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«Возникает вопрос, какую реакцию критиков позиции Роулинг относительно трансгендеров вызовет книга, основная мораль которой, кажется, заключается в следующем: никогда не доверяй мужчине в платье», — говорилось в рецензии издания Telegraph.

В результате пользователи Twitter даже «похоронили» писательницу, распространив в социальной сети сообщения с хэштегом #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»), на сервисе TikTok распространились записи, где бывшие поклонники романов о Гарри Поттере сжигают книги автора, а австралийский книжный магазин Perth отказался от продажи книг Роулинг, в том числе написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали «людей с менструацией». В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово «женщина». Пользователи в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.

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