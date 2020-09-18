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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США купили обветшалый дом и нашли в нем настоящее сокровище

Эта находка оказалась не только дорогой, но и очень ценной для искусства.

Тамара и Андрей Носковы из Детройта попали в новости после того, как случайно сделали очень необычную находку. Как рассказала Тамара журналистам, ее муж и его бизнес-партнер пару месяцев назад приобрели старый и запущенный дом на окраине Детройта, который они собирались перестроить и снова продать.

По словам Тамары, хозяин здания умер уже давно, а его родственники продали недвижимость со всем содержимым внутри. Для новых владельцев это оказалось проблемой из-за огромного объема работ, но выяснилось, что именно этот момент стал для них настоящим подарком судьбы.

Разбирая завалы в гараже, мужчины нашли коробку со множеством необычных рисунков инуитов (коренного народа Северной Америки).

Недолго думая, Тамара разместила снимки находке в интернете с просьбой помочь ей определить их ценность, а после решила показать рисунки Аднану Чарару, другу семьи и владельцу галереи в Детройте.

Оказалось, что среди найденных работ были оригинальные картины известной инуитской художницы Кеножуак Ашевак, которая умерла в 2013 году. Одна из ее работ в прошлом году ушла с молотка за 216 тысяч долларов.

По словам экспертов, многие рисунки теперь предстоит восстановить, так как из-за плохих условий хранения и сырости они сильно испортились. Однако семья Носковых все равно может выручить за свою находку несколько сотен тысяч долларов, передает CBC.

Екатерина Гура

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