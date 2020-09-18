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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Препараты от COVID-19 в аптеках будут стоить около 12 тыс. рублей

Производители назвали цены двух препаратов для лечения коронавируса, которые Минздрав допустил до продажи в аптеках. Препарат «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб., а «Коронавир» — около 11 550 руб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:22 MSK, 18.09
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Источник: Reuters

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение», — сказал генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев «РИА Новости» насчет цены «Арепливира».

По его словам, цена на препарат фактически сформировалась с учетом того, что лекарство не может стоит по-разному для розницы и для государственных лечебных учреждений.

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Господин Младенцев допустил, что «Арепливир» может появиться в интернет-аптеках уже завтра.

«На сегодняшний день “Р-Фарм” устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 руб.», — сказал ТАСС представитель «Р-Фарм» о цене «Коронавира». Он уточнил, что в одной упаковке будет 50 таблеток по 200 мг.

В России для лечения больных коронавирусом в стационарах применяются три препарата — «Арепливир», «Коронавир», а также выпускаемый при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «Авифавир». Последний поставляется в Белоруссию и Казахстан, также есть договоренности о поставках «Авифавира» в Аргентину, ЮАР, Боливию и другие страны.

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