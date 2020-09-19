06:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Бурятия возвращает школы на удаленку
В республике фиксируется увеличение новых случаев заболевания коронавирусом.
О том, что с понедельника школы должны будут частично перейти на дистанционное обучение, заявил в видеообращении глава Бурятии Алексей Цыденов. Мера коснется только образовательных учреждений, в которых обучается более 1 тыс. учеников. Частичный переход на удаленку подразумевает чередование тех, кто будет обучаться из дома, с теми, кто продолжит ходить в школы.
Это будет сменно, то есть сначала 30% классов, потом другие 30% — будет чередование. Это нужно, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения.
В последние дни в Бурятии зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. «Вчера было плюс 89 человек заболевших, сегодня — 64. Это небольшое снижение, но в целом все равно рост», — сказал глава Бурятии. Господин Цыденов также рассказал, что коронавирусом заболели 142 школьника, а семь школ ранее полностью перешли на удаленку
«Может быть, цифра небольшая. Но это не значит, что можно расслабляться», — предупредил глава республики.
Он подчеркнул, что «определенное напряжение создает ситуация с ОРВИ», по причине которой 900 школьников находятся на карантине. «Масочный режим прошу соблюдать всех и всегда», — призвал господин Цыденов.
Позже на заседании оперативного штаба был введен обязательный масочный режим, отмененный летом. Как заявила по итогам заседания штаба заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Валентина Бажанова, многие жители Бурятии заражаются коронавирусом в трудовых коллективах. Она призвала работодателей рассмотреть возможность перевода своих работников на дистанционный режим работы.
Высокие темпы распространения COVID-19 на территории республики наблюдались в июне, тогда ежедневно выявлялось до 90 новых случаев.
Руководитель министерства здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что ситуация прогнозировалась и связана с началом учебного года, а также с сезонным подъемом заболеваемости острыми
По данным на 18 сентября, в Бурятии лабораторно подтверждено 6,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 60 человек. В больницах лечатся 414 больных, 15 пациентов находятся на ИВЛ.
Отметим, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет. По информации Минпросвещения,
Екатерина Еременко, Иркутск.