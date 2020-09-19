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06:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Бурятия возвращает школы на удаленку

В республике фиксируется увеличение новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:23 MSK, 19.09
Инфицировано1 091 186+5 905
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Выздоровело901 207+5 339
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что крупные школы с начала следующей недели частично перейдут на дистанционное обучение в связи с увеличением числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такое решение принято, чтобы «снизить концентрацию детей, возможные риски заражения». Регуправление Роспотребнадзора рекомендовало работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

О том, что с понедельника школы должны будут частично перейти на дистанционное обучение, заявил в видеообращении глава Бурятии Алексей Цыденов. Мера коснется только образовательных учреждений, в которых обучается более 1 тыс. учеников. Частичный переход на удаленку подразумевает чередование тех, кто будет обучаться из дома, с теми, кто продолжит ходить в школы.

Это будет сменно, то есть сначала 30% классов, потом другие 30% — будет чередование. Это нужно, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения.

В последние дни в Бурятии зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусом. «Вчера было плюс 89 человек заболевших, сегодня — 64. Это небольшое снижение, но в целом все равно рост», — сказал глава Бурятии. Господин Цыденов также рассказал, что коронавирусом заболели 142 школьника, а семь школ ранее полностью перешли на удаленку из-за коронавируса. Учитывая, что в школах Бурятии обучается 147 тыс. детей, доля заболевших не превышает 0,1%.

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«Может быть, цифра небольшая. Но это не значит, что можно расслабляться», — предупредил глава республики.

Он подчеркнул, что «определенное напряжение создает ситуация с ОРВИ», по причине которой 900 школьников находятся на карантине. «Масочный режим прошу соблюдать всех и всегда», — призвал господин Цыденов.

Позже на заседании оперативного штаба был введен обязательный масочный режим, отмененный летом. Как заявила по итогам заседания штаба заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Валентина Бажанова, многие жители Бурятии заражаются коронавирусом в трудовых коллективах. Она призвала работодателей рассмотреть возможность перевода своих работников на дистанционный режим работы.

Увеличение числа заболевших в Бурятии началось со вторника, когда был зафиксирован 71 новый случай заражения COVID-19. До этого ежедневный прирост заболевших составлял примерно 40 пациентов.

Высокие темпы распространения COVID-19 на территории республики наблюдались в июне, тогда ежедневно выявлялось до 90 новых случаев.

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Руководитель министерства здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что ситуация прогнозировалась и связана с началом учебного года, а также с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

По данным на 18 сентября, в Бурятии лабораторно подтверждено 6,2 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 60 человек. В больницах лечатся 414 больных, 15 пациентов находятся на ИВЛ.

Отметим, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет. По информации Минпросвещения, из-за распространения коронавирусной инфекции в России закрылось 0,18% общеобразовательных организаций и 0,09% организаций дошкольного образования.

Екатерина Еременко, Иркутск.

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