Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
18:31 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученый Центра Гамалеи опроверг снижение летальности коронавируса

SARS-CoV-2 пока недостаточно мутировал, чтобы перестать убивать.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:22 MSK, 18.09
Инфицировано1 091 186+5 905
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
5.0918.09
Скончалось19 195+134
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
5.0918.09
Выздоровело901 207+5 339
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
5.0918.09
Инфицировано30 241 377+300 966
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
5.0918.09
Скончалось947 266+5 007
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
5.0918.09
Выздоровело20 575 416+214 819
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
5.0918.09
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сентябрьский коронавирус SARS-CoV-2 не менее смертелен, чем апрельский. Кардинальное его изменение, которое бы повлияло на истинный процент летальности, просто невозможно с точки зрения эволюции — так считает российский ученый, специалист по экологии вирусов из Национального Центра Эпидемиологии и Микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Сергей Альховский. Он также рассказал о том, когда летальность в действительности может снизиться и станет ли вирус сезонным.

Напомним, что Роспотребнадзор сегодня сообщил: судя по снижению летальных исходов при коронавирусе, которых в апреле было 7,2%, а теперь 3,2%, у COVID-19 есть шанс стать обычной сезонной инфекцией.

50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

— Сергей Владимирович, неужели коронавирус SARS-CoV-2 так и не стал менее патогенным? Это могло бы быть свидетельством того, что он адаптировался к человеческой популяции.

— Конечно, нет — ни менее патогенным, ни мутировавшим до нового штамма, ни более адаптированным к нашей популяции он не стал. Прошло еще очень мало времени даже для эволюции такого быстро меняющегося «субъекта», как вирус.

— А как же быть с цифрами снижения летальности, обнародованными Роспотребнадзором: с 7,2 до 3,2 процента по сравнению с апрелем?

— Во-первых, эти цифры могут говорить о том, что в стране просто стали больше тестировать людей.

Если в апреле тестам подвергались только те, кто попадал в больницы, чаще в тяжелом состоянии, то сегодня тестируемых — миллионы, причем охвачены люди, которые переносят болезнь в легкой форме.
Сергей Альховский
доктор биологических наук
Новость
Интересные факты: россиянам посоветовали, как защититься от гриппа и коронавируса

Во-вторых, с начала пандемии летальность росла в основном за счет пожилых людей с серьезными, хроническими заболеваниями, за счет быстрого распространения коронавируса в домах престарелых. Естественно, на фоне всего этого снизился и показатель летальности, который рассчитывается в зависимости от общего числа инфицированных.

— Сыграл ли свою роль в распространении коронавируса летний, теплый период?

— Безусловно, некоторое снижение мы зафиксировали. Но говорить о том, что новый коронавирус будет иметь выраженную сезонность, преждевременно.

— Почему?

— Потому что даже у предшествующих, ранее известных нам коронавирусов сезонный подъем заболеваемости в осенне-зимний период не так сильно выражен. В отличие от гриппа, у которого сезонный подъем фиксируется обычно очень ярко: к примеру, от 100 до 1 тысячи человек на каждые 100 тысяч населения.

Доля сезонных коронавирусов составляет обычно от 5 до 15 процентов от всех ОРВИ и их «сезонность» очень размытая, нечеткая.
Сергей Альховский
доктор биологических наук
Видео
В Европе ужесточают карантинные меры из-за нового всплеска пандемии

— Так значит, вторая волна COVID-19 пока под вопросом?

— Прошло только две недели с начала учебного года, и с начала работы в режиме оффлайн многих организаций. То есть именно сейчас мы только приближаемся к завершению инкубационного периода, по истечении которого мы сможем точно сказать, будет вторая волна коронавируса или нет.

— Ученые говорят о появлении новых мутаций у коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили о 22 стабильных мутациях и двух самых устойчивых. Что из этого может следовать?

— Ничего заметного для обывателя. Объясню более понятно. Мутации вируса — это изменения последовательности в его геноме. К примеру, геном SARS-CoV-2, который бушевал в марте, уже немного отличается от генома нынешнего SARS-CoV-2. Вот тут возникает вопрос: подразумевает ли наличие этих незначительных отличий изменения патогенности, контагиозности или чего-то еще? Ответ: нет. Дело в очень малом количестве изменений.

Геном коронавируса состоит из 30 тысяч нуклеотидов, а мы наблюдаем всего лишь до 20 их замен, то есть получается 0,06 процента. То есть, по сути, мы имеем дело все с тем же штаммом коронавируса — 20 изменений не позволяют пока разделять его на штаммы.
Сергей Альховский
доктор биологических наук
Новость
Кто в лес, кто по домам: как разные страны сдерживают вторую волну COVID-19

— Сколько же должно произойти мутаций для такого деления?

— К примеру, в случае с гриппом, который имеет много разновидностей, их генетические последовательности могут отличаться друг от друга на 25−30 (!) процентов.

— Подождите, но ведь еще в самом начале пандемии нам говорили о двух разных видах коронавируса — «восточно-азиатском» и «европейском». Оценивали, какой из них «злее». А теперь получается, что между ними тоже нет большой разницы?

— Деление коронавируса на S, L и другие типы делается больше с точки зрения изучения его филогеографии (подразделения вируса в зависимости от места его циркуляции). С чисто биологической точки зрения назвать эти типы разными штаммами, конечно же, нельзя.

Новость
Коронавирус вирусует не хуже прежнего

— Когда же ожидать настоящей адаптации коронавируса к человеку и снижения его патогенности?

— Когда коллективный иммунитет к нему достигнет отметки в 70−80 процентов. Сегодня в России, по официальным данным, коронавирусом инфицирован один миллион человек. Прибавьте еще тех, кто также был инфицирован, но остался в стороне от официальной статистики. Причем, число не диагностированных случаев может быть значительным, предположим до трех миллионов. Какой это процент населения?

— Около двух процентов.

— Вот, исходя из этого, и прикиньте, сколько еще осталось ждать до возникновения коллективного иммунитета.

— Нам же уже говорят про 20% процентов…

— Это данные очень небольших выборок, к тому же не по России, а по отдельным регионам, таким, как Москва и Санкт-Петербург. В других областях цифры могут быть заметно ниже.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Германия назвала степень готовности "Северного потока-2"
Челобанов рассказал про первый секс с Пугачевой
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
В Росстате назвали самый «смертоносный» возраст россиян
Пачка препарата от коронавируса будет стоить от 12 320 рублей
В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (видео)
Жители США купили дом и нашли в нем настоящее сокровище
Путин заявил о важности «Лидеров России» для гособоронзаказа
Здоровье
Диетолог назвала полезный для сердца и нервной системы продукт И дала рекомендации по его употреблению.
Hi-Tech
Появились уникальные фотографии звездного ветра Ученые объяснили, почему многие объекты в космосе лишены симметрии
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Историки - о Дне окончания Второй мировой войны
День окончания Второй мировой - комментарий историка
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Тайские блогеры - миллионники
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Леди
В гостях: вилла на Рублевке 60-летнего Дмитрия Диброва Показываем роскошную недвижимость телеведущего.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Как платят в ЕС за свет
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь