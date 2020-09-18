18:31 (мск), источник: Московский комсомолец
Ученый Центра Гамалеи опроверг снижение летальности коронавируса
SARS-CoV-2 пока недостаточно мутировал, чтобы перестать убивать.
Сентябрьский коронавирус SARS-CoV-2 не менее смертелен, чем апрельский. Кардинальное его изменение, которое бы повлияло на истинный процент летальности, просто невозможно с точки зрения эволюции — так считает российский ученый, специалист по экологии вирусов из Национального Центра Эпидемиологии и Микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Сергей Альховский. Он также рассказал о том, когда летальность в действительности может снизиться и станет ли вирус сезонным.
Напомним, что Роспотребнадзор сегодня сообщил: судя по снижению летальных исходов при коронавирусе, которых в апреле было 7,2%, а теперь 3,2%, у COVID-19 есть шанс стать обычной сезонной инфекцией.
— Сергей Владимирович, неужели коронавирус SARS-CoV-2 так и не стал менее патогенным? Это могло бы быть свидетельством того, что он адаптировался к человеческой популяции.
— Конечно, нет — ни менее патогенным, ни мутировавшим до нового штамма, ни более адаптированным к нашей популяции он не стал. Прошло еще очень мало времени даже для эволюции такого быстро меняющегося «субъекта», как вирус.
— А как же быть с цифрами снижения летальности, обнародованными Роспотребнадзором: с 7,2 до 3,2 процента по сравнению с апрелем?
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Если в апреле тестам подвергались только те, кто попадал в больницы, чаще в тяжелом состоянии, то сегодня тестируемых — миллионы, причем охвачены люди, которые переносят болезнь в легкой форме.
— Сыграл ли свою роль в распространении коронавируса летний, теплый период?
— Безусловно, некоторое снижение мы зафиксировали. Но говорить о том, что новый коронавирус будет иметь выраженную сезонность, преждевременно.
— Почему?
— Потому что даже у предшествующих, ранее известных нам коронавирусов сезонный подъем заболеваемости в
Доля сезонных коронавирусов составляет обычно от 5 до 15 процентов от всех ОРВИ и их «сезонность» очень размытая, нечеткая.
— Так значит, вторая волна COVID-19 пока под вопросом?
— Прошло только две недели с начала учебного года, и с начала работы в режиме оффлайн многих организаций. То есть именно сейчас мы только приближаемся к завершению инкубационного периода, по истечении которого мы сможем точно сказать, будет вторая волна коронавируса или нет.
— Ученые говорят о появлении новых мутаций у коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили о 22 стабильных мутациях и двух самых устойчивых. Что из этого может следовать?
— Ничего заметного для обывателя. Объясню более понятно. Мутации вируса — это изменения последовательности в его геноме. К примеру, геном SARS-CoV-2, который бушевал в марте, уже немного отличается от генома нынешнего SARS-CoV-2. Вот тут возникает вопрос: подразумевает ли наличие этих незначительных отличий изменения патогенности, контагиозности или
Геном коронавируса состоит из 30 тысяч нуклеотидов, а мы наблюдаем всего лишь до 20 их замен, то есть получается 0,06 процента. То есть, по сути, мы имеем дело все с тем же штаммом коронавируса — 20 изменений не позволяют пока разделять его на штаммы.
— Сколько же должно произойти мутаций для такого деления?
— К примеру, в случае с гриппом, который имеет много разновидностей, их генетические последовательности могут отличаться друг от друга на 25−30 (!) процентов.
— Подождите, но ведь еще в самом начале пандемии нам говорили о двух разных видах коронавируса — «восточно-азиатском» и «европейском». Оценивали, какой из них «злее». А теперь получается, что между ними тоже нет большой разницы?
— Деление коронавируса на S, L и другие типы делается больше с точки зрения изучения его филогеографии (подразделения вируса в зависимости от места его циркуляции). С чисто биологической точки зрения назвать эти типы разными штаммами, конечно же, нельзя.
— Когда же ожидать настоящей адаптации коронавируса к человеку и снижения его патогенности?
— Когда коллективный иммунитет к нему достигнет отметки в 70−80 процентов. Сегодня в России, по официальным данным, коронавирусом инфицирован один миллион человек. Прибавьте еще тех, кто также был инфицирован, но остался в стороне от официальной статистики. Причем, число не диагностированных случаев может быть значительным, предположим до трех миллионов. Какой это процент населения?
— Около двух процентов.
— Вот, исходя из этого, и прикиньте, сколько еще осталось ждать до возникновения коллективного иммунитета.
— Нам же уже говорят про 20% процентов…
— Это данные очень небольших выборок, к тому же не по России, а по отдельным регионам, таким, как Москва и