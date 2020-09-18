Росстат: число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн

По данным Росстата, во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн (12,7% населения).
При этом по итогам первого полугодия 2020 года численность бедных снизилась по отношению к аналогичному периоду 2019 года с 19,8 млн (13,5%) в 2019 году до 19,4 млн (13,2%) в 2020 году.
По итогам второго квартала 2020 года величина прожиточного минимума в РФ на душу населения в среднем по РФ составила 12 тыс. 392 руб. для трудоспособного населения, 9 тыс. 422 руб. для пенсионеров и 11 тыс. 423 руб. для детей.
«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов. Вместе с тем, в объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 года учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены правительством РФ в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии. Большая их часть была предназначена семьям с детьми. Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», — добавили в Росстате.
Безработица в России
Численность безработных в России в августе 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,81 млн человек, что на 47,6% больше показателя за август 2019 года, говорится в материалах.
Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце достигла уровня в 6,4%, добавили в Росстате.
По сравнению с июлем 2020 года показатель численности безработных вырос на 1,6% (или на 77 тыс. человек).
Как отметили в статистическом ведомстве, в августе 3,6 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 3,4 млн человек получали пособие по безработице.
В то же время, согласно проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы, который есть в распоряжении ТАСС, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует «естественному» уровню безработицы.
При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.