The Lancet опубликовал ответ российских ученых на критику исследования «Спутника V»

Ответ ученых опубликовал британский медицинский журнал The Lancet. Текст письма, направленного в редакцию издания, а также изложение аргументов группы ученых, критиковавших статью, доступны на сайте издания.
«Выявившиеся совпадения, особенно на ранних этапах (низкие, близкие к базовым показатели) связаны с дискретностью данных, а также малым количеством участников в группах. Мы признаем, что это является недостатком исследования в том разделе статьи, который посвящен обсуждению результатов. Мы подтверждаем, что данные по отдельным участникам можно будет получить по запросу, а после того как соответствующее предложение будет одобрено, эти данные станет возможно передать через безопасную онлайн-платформу», — говорится в письме.
Напомним, The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября. О недоверии к исследованию из-за повторяющихся в нем паттернов данных заявляли 19 ученых, они обратились к редактору The Lancet. Представитель The Lancet предложил авторам исследования ответить на вопросы коллег.