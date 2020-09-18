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22:50 (мск), источник: Коммерсантъ

The Lancet опубликовал ответ российских ученых на критику исследования «Спутника V»

Разработчики российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» ответили на критику коллег насчет повторяющихся в исследовании паттернов данных.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:22 MSK, 18.09
Инфицировано1 091 186+5 905
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Источник: РИА "Новости"

Ответ ученых опубликовал британский медицинский журнал The Lancet. Текст письма, направленного в редакцию издания, а также изложение аргументов группы ученых, критиковавших статью, доступны на сайте издания.

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«Выявившиеся совпадения, особенно на ранних этапах (низкие, близкие к базовым показатели) связаны с дискретностью данных, а также малым количеством участников в группах. Мы признаем, что это является недостатком исследования в том разделе статьи, который посвящен обсуждению результатов. Мы подтверждаем, что данные по отдельным участникам можно будет получить по запросу, а после того как соответствующее предложение будет одобрено, эти данные станет возможно передать через безопасную онлайн-платформу», — говорится в письме.

Напомним, The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября. О недоверии к исследованию из-за повторяющихся в нем паттернов данных заявляли 19 ученых, они обратились к редактору The Lancet. Представитель The Lancet предложил авторам исследования ответить на вопросы коллег.

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