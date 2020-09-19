03:57 (мск), источник: Известия
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Чак Фини стал практически бедняком под конец жизни, но рад этому.
Жизнь Чарльза (Чака) Фини — это классическое воплощение «американской мечты», которая в прошлом веке была еще доступна для многих людей. Мальчишка из ирландской рабочей семьи убирал снег и продавал рождественские открытки, чтобы заработать немного денег. Однако вскоре он оказался первым из всех представителей своего рода, кто получил высшее образование — в Корнеллском университете в штате
Как часто бывает, учеба в вузе дает не только необходимые знания, но и позволяет обрасти связями, которые помогают в будущем преуспевании. Так случилось и с Фини: в университете он познакомился с Робертом Миллером, вместе с которым основал компанию Duty Free Shoppers в 1960 году. Компания сделала ставку на американских военных, которые в 1960-е массово ездили в Восточную Азию и обратно. Доходы военнослужащих в тот период заметно возросли, и им было удобно отовариваться непосредственно в аэропортах США.
В 1962 году был открыт первый магазин
Во многом он вдохновлялся книгой «стального короля» Эндрю Карнеги, который постулировал, что лучшим способом использовать накопленные богатства является помощь обществу. С этой целью Чак Фини в 1982 году основал Атлантический фонд, первый из благотворительных фондов, которые заработали под управлением бизнесмена на протяжении следующих десятилетий.
Для Америки благотворительность — это вещь обычная. Государственное социальное страхование набрало здесь силу только перед Второй мировой войной, и незащищенные слои населения могли рассчитывать в основном на общественные организации и частные благотворительные фонды. Многие известные богачи жертвовали миллионы долларов на подобные цели: это считалось не то чтобы обязательным, но по меньшей мере признаком своего рода хороших манер у успешных людей.
Однако созданный Фини фонд имел отличия от сотен аналогичных учреждений. Все благотворительные программы, которые вела организация, были строго анонимными. Помимо скромности миллиардера, свою роль играла и его определенная замкнутость — он не хотел быть звездой и знаменитостью, предпочитая спокойную частную жизнь. Лишь спустя 15 лет после создания Атлантического фонда информация о его щедром основателе стала доступной всем — после того как он продал свою компанию французской LVMH. Тем не менее он активно управлял своими «социальными инвестициями», активно путешествуя по регионам, которым помогал его фонд, встречался там с местными жителями и представителями элит и пытался больше узнать об их нуждах.
Целью Фини было развить те регионы, которые он считал недооцененными. Таковы были графство Лимерик на родине его предков в Ирландии, вьетнамский Дананг, австралийский Квинсленд и Западный Кап в Южной Африке. К слову, многие из этих территорий в последние десятилетия действительно пережили своего рода ренессанс.
Еще одним принципом, отличающим Фини от других филантропов, стал девиз Giving while living — «Отдавай, пока жив».
Такие крупные
Общая сумма пожертвований на благотворительность из созданных Фини фондов к настоящему моменту достигла $8 млрд. Из всех направлений социальной помощи бизнесмен наиболее высоко ценил образование. На образовательные цели не только в США, но и по всему миру было потрачено $3,7 млрд — без малого половина всей суммы (1 млрд ушел
Интересно, что когда установленный срок раздачи богатств стал подходить к концу, фонд Фини отказался его продлевать, решив вместо этого выделить побольше средств на программы с высоким риском, но и с высокой отдачей. Такое ускорение к дедлайну сам бывший миллиардер объяснил тем, что у его фонда нет задачи остаться в бизнесе, а деньги должны раздаваться каждый раз, когда представляется необходимая возможность.
В итоге 16 сентября в ходе видеоконференции в Zoom Чак Фини сказал свое прощальное слово, окончательно закрыв свой фонд.
Тем не менее он и раньше говорил о том, что хотел бы умереть бедняком.
В последнее время частная благотворительность в мире подвергается критике — и иногда вполне заслуженно. Не секрет, что многие благотворительные фонды, накапливающие десятки миллиардов долларов, не спешат с ними расставаться. Миллиардеры и крупные корпорации, не являясь техническими хозяевами этих денег, продолжают их контролировать, а благотворительность, помимо всего прочего, — отличный способ получить солидные налоговые каникулы.
Такой псевдоблаготворительности, выгодной для бизнеса, особенно в среде новых миллиардеров в сфере