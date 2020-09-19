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03:57 (мск), источник: Известия

Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар

Чак Фини стал практически бедняком под конец жизни, но рад этому.

Источник: Известия
89-летний американский бизнесмен Чак Фини окончательно распрощался со своим богатством, которое несколько десятилетий назад насчитывало $8 млрд. 16 сентября его фонд Atlantic Philanthropy потратил последние средства и был торжественно закрыт. Бывший миллиардер раздал все свои деньги совершенно добровольно, войдя в историю как единственный сверхбогатый человек, полностью расставшийся со своим состоянием в пользу благотворительности. Хотя у старого предпринимателя, с которого брали пример Уоррен Баффетт и Билл Гейтс, ничего не осталось, он считает себя счастливым. Подробности — в материале «Известий».

Жизнь Чарльза (Чака) Фини — это классическое воплощение «американской мечты», которая в прошлом веке была еще доступна для многих людей. Мальчишка из ирландской рабочей семьи убирал снег и продавал рождественские открытки, чтобы заработать немного денег. Однако вскоре он оказался первым из всех представителей своего рода, кто получил высшее образование — в Корнеллском университете в штате Нью-Йорк.

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Как часто бывает, учеба в вузе дает не только необходимые знания, но и позволяет обрасти связями, которые помогают в будущем преуспевании. Так случилось и с Фини: в университете он познакомился с Робертом Миллером, вместе с которым основал компанию Duty Free Shoppers в 1960 году. Компания сделала ставку на американских военных, которые в 1960-е массово ездили в Восточную Азию и обратно. Доходы военнослужащих в тот период заметно возросли, и им было удобно отовариваться непосредственно в аэропортах США.

В 1962 году был открыт первый магазин дьюти-фри в Америке — в аэропорту Гонолулу. Позже DFS смогла подняться еще выше благодаря растущему благосостоянию в азиатских странах и покрыла своими магазинами аэропорты по всей Северной Америке, Европе и Азии. Так Фини, Миллер и их партнеры стремительно перешли в класс миллиардеров.

При всей своей оборотистости и предприимчивости Фини с самого начала тяготился многомиллиардным состоянием.

Во многом он вдохновлялся книгой «стального короля» Эндрю Карнеги, который постулировал, что лучшим способом использовать накопленные богатства является помощь обществу. С этой целью Чак Фини в 1982 году основал Атлантический фонд, первый из благотворительных фондов, которые заработали под управлением бизнесмена на протяжении следующих десятилетий.

Для Америки благотворительность — это вещь обычная. Государственное социальное страхование набрало здесь силу только перед Второй мировой войной, и незащищенные слои населения могли рассчитывать в основном на общественные организации и частные благотворительные фонды. Многие известные богачи жертвовали миллионы долларов на подобные цели: это считалось не то чтобы обязательным, но по меньшей мере признаком своего рода хороших манер у успешных людей.

Однако созданный Фини фонд имел отличия от сотен аналогичных учреждений. Все благотворительные программы, которые вела организация, были строго анонимными. Помимо скромности миллиардера, свою роль играла и его определенная замкнутость — он не хотел быть звездой и знаменитостью, предпочитая спокойную частную жизнь. Лишь спустя 15 лет после создания Атлантического фонда информация о его щедром основателе стала доступной всем — после того как он продал свою компанию французской LVMH. Тем не менее он активно управлял своими «социальными инвестициями», активно путешествуя по регионам, которым помогал его фонд, встречался там с местными жителями и представителями элит и пытался больше узнать об их нуждах.

Целью Фини было развить те регионы, которые он считал недооцененными. Таковы были графство Лимерик на родине его предков в Ирландии, вьетнамский Дананг, австралийский Квинсленд и Западный Кап в Южной Африке. К слову, многие из этих территорий в последние десятилетия действительно пережили своего рода ренессанс.

Еще одним принципом, отличающим Фини от других филантропов, стал девиз Giving while living — «Отдавай, пока жив».

Многие американские и европейские миллиардеры завещают немалую часть своих состояний в пользу благотворительных проектов — но только после смерти. Фини же практически с самого начала перевел почти все свои деньги в благотворительный фонд и запланировал раздать их все к 2020 году — что и произошло.

Такие крупные миллиардеры-благотворители, как Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, называли Фини своим учителем. В 2014 году Баффетт заявил, что Фини установил эталон, на который впоследствии ориентировались миллиардеры, решившиеся пожертвовать свои богатства на благотворительные цели.

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Общая сумма пожертвований на благотворительность из созданных Фини фондов к настоящему моменту достигла $8 млрд. Из всех направлений социальной помощи бизнесмен наиболее высоко ценил образование. На образовательные цели не только в США, но и по всему миру было потрачено $3,7 млрд — без малого половина всей суммы (1 млрд ушел альма-матер Фини). $700 млн было направлено на программы развития здравоохранения, а около 900 млн — на обеспечение прав человека и другие социальные нужды.

Интересно, что когда установленный срок раздачи богатств стал подходить к концу, фонд Фини отказался его продлевать, решив вместо этого выделить побольше средств на программы с высоким риском, но и с высокой отдачей. Такое ускорение к дедлайну сам бывший миллиардер объяснил тем, что у его фонда нет задачи остаться в бизнесе, а деньги должны раздаваться каждый раз, когда представляется необходимая возможность.

В итоге 16 сентября в ходе видеоконференции в Zoom Чак Фини сказал свое прощальное слово, окончательно закрыв свой фонд.

К концу жизни из миллиардера он превратился в практически бедняка, который в 2012 году имел имущества (в основном, выражавшееся в довольно скромных квартирах и домах) всего на $2 млн и не обладал даже автомобилем (что для США нонсенс).
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Тем не менее он и раньше говорил о том, что хотел бы умереть бедняком.

В последнее время частная благотворительность в мире подвергается критике — и иногда вполне заслуженно. Не секрет, что многие благотворительные фонды, накапливающие десятки миллиардов долларов, не спешат с ними расставаться. Миллиардеры и крупные корпорации, не являясь техническими хозяевами этих денег, продолжают их контролировать, а благотворительность, помимо всего прочего, — отличный способ получить солидные налоговые каникулы.

Такой псевдоблаготворительности, выгодной для бизнеса, особенно в среде новых миллиардеров в сфере хай-тека и интернета, всё больше, а вот полезного для общества выхлопа от нее всё меньше. История Чака Фини показывает, что филантропия может быть вполне искренней и честной и во многом реабилитирует это старое как мир явление.

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