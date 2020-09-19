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04:20 (мск), источник: Аргументы и факты

В Нидерландах намерены судить хозяев кошек-охотников

В Нидерландах около 140 миллионов диких животных ежегодно становятся добычей кошек.

Источник: Аргументы и факты

Экологи и юристы в Нидерландах собираются устроить судебный процесс, где в роли обвиняемых окажутся хозяева домашних кошек, которые охотятся на диких животных, пишет ЕвроПульс.

Сообщается, что обвинителями на процессе станут природоохранные НКО. Отмечается, что зоозащитники намереваются создать судебный прецедент, чтобы владельцев домашних хищников можно было привлечь к ответу, если их питомец вредит биоразнообразию.

Отмечается, что согласно оценкам специалистов, в Нидерландах около 140 миллионов диких животных ежегодно становятся добычей кошек. Согласно директивам Евросоюза о птицах и средах обитания, кошки могут считаться «виновными» в разрушении местных экосистем.

Ранее фелинолог Ангелина Сиротина рекомендовала желающим не приводить на зиму уличную кошку к себе домой, так как этим можно только навредить животному.

Также она добавила, что если у человека нет возможности взять уличную кошку к себе домой на постоянной основе, то лучше ограничиться прикармливанием и стерилизацией бездомного животного.

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