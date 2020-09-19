Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 сентябряДень рождения смайлика, первый в истории конкурс красоты, открытие первой международной железной дороги и другие события этого дня
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
2855-летие Дмитрия Медведева
21:27 (мск), источник: ТАСС

Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:22 MSK, 19.09
Инфицировано1 097 251+6 065
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
6.0919.09
Скончалось19 339+144
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
6.0919.09
Выздоровело906 462+5 255
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
6.0919.09
Инфицировано30 600 188+293 719
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
6.0919.09
Скончалось953 562+5 415
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
6.0919.09
Выздоровело20 833 496+206 981
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
6.0919.09
Источник: Reuters

«Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», — сказал он.

Горелов отметил, что концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном носительстве вырабатывается их малое количество, и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма.

Читайте также
Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

«Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание», — пояснил Горелов.

Передача коронавируса ребенку

По словам эксперта, случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не описаны, однако наличие вируса у женщины может влиять на течение беременности.

«Вот до настоящего момента это [случаи передачи вируса через плаценту] не описано, хотя коронавирус вызывает изменения в плаценте и соответствующе влияет на характер течения беременности. Пока вертикальная передача от матери к плоду не описана», — сказал он.

Заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования.

«Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены», — пояснил Горелов.

 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
Глава Минтруда рассказал о новых изменениях в Трудовом кодексе
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Названы 5 главных «пиратских» мест России
Hi-Tech
Илон Маск показал свинью с электронным чипом в мозге. Что думают об этом нейробиологи? Маск обещает вживить такого рода имплант человеку в течение года
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Ученые определили, что вызывает рак у людей
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь