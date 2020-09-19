Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела с грудным молоком

«Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», — сказал он.
Горелов отметил, что концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном носительстве вырабатывается их малое количество, и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма.
«Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание», — пояснил Горелов.
По словам эксперта, случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не описаны, однако наличие вируса у женщины может влиять на течение беременности.
«Вот до настоящего момента это [случаи передачи вируса через плаценту] не описано, хотя коронавирус вызывает изменения в плаценте и соответствующе влияет на характер течения беременности. Пока вертикальная передача от матери к плоду не описана», — сказал он.
Заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования.
«Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены», — пояснил Горелов.