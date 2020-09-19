Стала известна стоимость публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл

Стало известно, что изначально чета требовала от 750 тысяч до миллиона долларов, однако затем снизила «ценник», чтобы не потерять потенциальных клиентов. Стоимость выступления супругов сопоставима с ценой на речь членов королевской семьи, хотя принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя придворные полномочия и чины.
При этом супруги потребуют предоставлять информацию обо всех корпорациях, частных лицах, членах организации и госучреждениях или организациях, которые связаны с мероприятием или принимают в нем участие. Кроме того, чету нужно осведомить о других спикерах, присутствующих на мероприятии, а также о способе проведения онлайн-трансляции в случае технических неполадок.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.