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08:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна стоимость публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл

Публичное выступление британского принца Гарри и его жены Меган Маркл будет стоить 250 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей). Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

Стало известно, что изначально чета требовала от 750 тысяч до миллиона долларов, однако затем снизила «ценник», чтобы не потерять потенциальных клиентов. Стоимость выступления супругов сопоставима с ценой на речь членов королевской семьи, хотя принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя придворные полномочия и чины.

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При этом супруги потребуют предоставлять информацию обо всех корпорациях, частных лицах, членах организации и госучреждениях или организациях, которые связаны с мероприятием или принимают в нем участие. Кроме того, чету нужно осведомить о других спикерах, присутствующих на мероприятии, а также о способе проведения онлайн-трансляции в случае технических неполадок.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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