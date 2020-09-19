Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — пояснил инфекционист.
По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъеме заболеваемости». Говоря о вероятности масштабного роста, который наблюдался в марте — апреле, Чуланов сказал: «Скорее всего, нет, я думаю, что мы не будем [его] наблюдать».
Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.
«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости <…> Это не является чем-то <…> необычным», — сказал он.
В четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о вероятности второй волны, заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым отдельным человеком профилактических мер.