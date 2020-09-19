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12:29 (мск), источник: ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:22 MSK, 19.09
Инфицировано1 097 251+6 065
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Скончалось19 339+144
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5.0918.09
Скончалось952 240+5 894
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Выздоровело20 788 703+248 860
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Источник: Агентство «Москва»

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — пояснил инфекционист.

По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъеме заболеваемости». Говоря о вероятности масштабного роста, который наблюдался в марте — апреле, Чуланов сказал: «Скорее всего, нет, я думаю, что мы не будем [его] наблюдать».

Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

«Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости <…> Это не является чем-то <…> необычным», — сказал он.

В четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о вероятности второй волны, заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым отдельным человеком профилактических мер.

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