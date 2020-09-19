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09:48 (мск), источник: РИА Новости

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса «Арепливир» в 12 320 рублей.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:22 MSK, 19.09
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Источник: РИА "Новости"

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — рассказал радио «Комсомольская правда» эксперт Николай Беспалов.

Он отметил, что его больше волнует другой аспект — свободная продажа такого препарата в аптеке.

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«Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать», — добавил Беспалов.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.

«Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — отметил врач.

Ранее гендиректор фармакологической компании (разработчика «Промомед») Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — объяснил Младенцев.

«Арепливир» создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже в понедельник. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — «Коронавир» компании «Р-Фарм».

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