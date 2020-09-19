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15:12 (мск), источник: РБК

Познер счел санкции против России «наказанием» за речь Путина

Введение западными странами санкций против России стало «наказанием» за речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене, считает телеведущий Владимир Познер.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о том, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и считает ли, что «России стоит как-то более уверенно отстаивать свои интересы и свою правоту».

Познер напомнил, как в 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав действующий мировой порядок. Тогда глава государства заявил, что Москва не принимает политику однополярного мира, имеет свои национальные и геополитические интересы и будет проводить независимую внешнюю политику.

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«С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС “наказывает” Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — отметил Познер, добавив, что для этого используются любые поводы.

При этом тележурналист подчеркнул, что не является ни сторонником Путина, ни оппозиционером, стараясь давать событиям объективную оценку. Познер добавил, что готов доказать, что «дела обстоят именно так», как он написал.

Депутаты Европарламента 17 сентября приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Документ носит рекомендательный характер, в резолюции говорится, что «политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию».

Власти России отрицают причастность к отравлению Навального, заявляя, что до отправки в Германию следы яда в организме политика не были обнаружены. Сторонники оппозиционера связывают случившееся с его политической деятельностью.

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