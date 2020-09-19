Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки

Как сообщили в Минобороны РФ, российские «стратеги», в частности, пролетели над Карским морем, Морем Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями, говорится в сообщении военного ведомства.
Судя по указанной географии полета, Ту-160 пролетели недалеко от границы с США.
Ту-160 взлетели и совершили посадку на аэродроме «Энгельс» (Саратовская область). Во время беспосадочного полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств. Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в Минобороны РФ.
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что дольше на самолетах подобного класса не летал никто.
По данным Минобороны РФ, предыдущий рекорд в 2010 году был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970—1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки — 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack («Блэкджек»).