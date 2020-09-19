Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 сентябряДень рождения смайлика, первый в истории конкурс красоты, открытие первой международной железной дороги и другие события этого дня
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
11Не пропустите золотую осень!
19:35 (мск), источник: Интерфакс

Два российских Ту-160 провели в воздухе рекордные 25 часов без посадки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели в воздухе рекордное время без посадки — более 25 часов, пролетев над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и преодолев свыше 20 тысяч километров.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Минобороны РФ, российские «стратеги», в частности, пролетели над Карским морем, Морем Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским и Баренцевым морями, говорится в сообщении военного ведомства.

Судя по указанной географии полета, Ту-160 пролетели недалеко от границы с США.

Ту-160 взлетели и совершили посадку на аэродроме «Энгельс» (Саратовская область). Во время беспосадочного полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств. Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в Минобороны РФ.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что дольше на самолетах подобного класса не летал никто.

По данным Минобороны РФ, предыдущий рекорд в 2010 году был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970—1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки — 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack («Блэкджек»).

Тренировка по тушению условного возгорания самолета Ту-160
Во время загрузки произошла ошибка.
19:48 (мск)© Ньюстюб
 В Минске начались задержания в ходе «женского марша»
РПЦ посоветовала Депардье закончить его духовные искания православием
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
МИД обвинил ЕС в нарушении Устава ООН по отношению к Минску
Глава Минтруда рассказал о новых изменениях в Трудовом кодексе
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Названы 5 главных «пиратских» мест России
Здоровье
Диетолог назвала полезный для сердца и нервной системы продукт И дала рекомендации по его употреблению.
Hi-Tech
Илон Маск показал свинью с электронным чипом в мозге. Что думают об этом нейробиологи? Маск обещает вживить такого рода имплант человеку в течение года
Кино
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020» Один из самых престижных российских киносмотров завершается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
Новости партнеров
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Вот он, реальный СССР: фотофакты, что объяснят все
Спасение врачами россиянки, которой в рот заползла змея (видео)
Знаменитости тридцать лет назад: кое-кого сходу не узнаешь
Дети
Фото Эмина Агаларова со всеми сыновьями умилило поклонников Артист старается как можно больше внимания уделять детям
Леди
Анна Седокова в третий раз вышла замуж Певица узаконила отношения с молодым избранником
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь