21:30 (мск), источник: Известия
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает
Отмечается, что церемония прошла сегодня в Париже в здании мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго.
Вместе с тем, в Instagram Водяновой о церемонии нет никаких упоминаний.
Водянова и Арно состоят в отношениях уже девять лет. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.
«Я и так чувствую, что мы женаты. А если все хорошо — зачем
Первым мужем Водяновой был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. У них в браке родилось трое детей.