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21:30 (мск), источник: Известия

Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщает телеграм-канал журнала Tatler.

Источник: AP 2020

Отмечается, что церемония прошла сегодня в Париже в здании мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго.

Вместе с тем, в Instagram Водяновой о церемонии нет никаких упоминаний.

Водянова и Арно состоят в отношениях уже девять лет. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.

«Я и так чувствую, что мы женаты. А если все хорошо — зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше», — приводит сайт «Комсомольская правда» слова, которые несколько лет назад произнесла Водянова.

Первым мужем Водяновой был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. У них в браке родилось трое детей.

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