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День в истории: 22 сентября
Первое русское поселение на Аляске, битва при Рымнике, закладка Храма Христа Спасителя и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
22 сентября 1784 экспедиция под началом купца Григория Шелихова основала первое постоянное поселение на острове Кадьяк у берегов Аляски — Гавань Трех Святителей. Через 15 лет по инициативе Шелихова и его наследников была создана
231 год назад 22 сентября 1789 на реке Рымник состоялось одно из главных сражений
22 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя. Решение о постройке храма было принято еще императором Александром I, сразу после окончания Отечественной войны 1812 года. В октябре 1817 года состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, а после смерти Александра I Николай I приказал остановить все работы. В начале 1830-х приняли проект архитектора Константина Тона. Храм решили строить рядом с Кремлем, на месте древнего Алексеевского монастыря. К середине 1830-х начались предварительные фундаментные работы. С 1838 по лето 1839 года клали фундамент, а закончили строительство храма лишь в 1883 году.
22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн издал «Прокламацию об освобождении рабов», которая гласила, что с 1 января 1863 года все лица, содержащиеся как рабы в пределах
World Carfree Day ежегодно проводится во многих странах мира 22 сентября. Это акция международного уровня, главная цель которой — напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для окружающей среды и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому виду транспорта. В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал Белгород. В Москве акция проводится с 2008 года.
По данным «РИА Новостей», ТАСС, ИД КоммерсантЪ, «Русской службы Би-би-си», порталов Mos.ru, «История. РФ», «Культура. РФ» и открытых источников