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03:32 (мск), источник: m24.ru

Потерянный Тай: откроются ли азиатские курорты для туристов этой зимой?

Планы Таиланда по открытию границ для иностранных туристов перенеслись на неопределенный срок из-за первого за долгое время случая заражения COVID-19.

Источник: Москва 24

В конце августа шли активные разговоры о том, что уже с 1 октября Таиланд откроет границы для иностранных туристов. Однако первый за последние пять месяцев случай заражения коронавирусом на территории страны отложил эти планы на неопределенный срок.

Что там вообще происходит, как этой стране удалось почти не пострадать от пандемии по сравнению с остальными, и есть ли шанс пожариться на пляжах Пхукета этой зимой? Разбираемся по порядку. Открытие границ было делом почти решенным, однако впервые с 26 мая на территории страны подтвердился новый случай заражения коронавирусом. Что самое любопытное, подхватил заразу один из заключенных тюрьмы Бангкока, который очевидно за границу в последнее время не ездил.

Оглядываясь на печальный опыт других стран и курортов (например, Карибских островов), которые поторопились с приглашением туристов, Таиланд решил перестраховаться и повременить с открытием границ. Министерство здравоохранения уверено, что это не новая массовая вспышка заболевания, а остаточные явления, и в скором времени страну можно будет открыть для туристов.
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Чем скорее это случится, тем лучше. Экономика Таиланда в значительной степени зависит от туризма: доходы от туризма составляют почти 10% ВВП, а в сфере заняты более 313 млн человек. И сегодня перед правительством стоит непростая задача: не допустить распространения коронавируса и не утопить окончательно экономику.

Что происходит?

Без туристов из-за границы экономика Таиланда дышит на ладан. По всем экономическим прогнозам эта страна станет одной из наиболее пострадавших финансово во время пандемии. Пять месяцев без иностранных туристов уже мощно ударили по ее карману, а впереди европейская зима — сезон, который ежегодно приносил тайскому бизнесу основной доход. Если туристический сезон не состоится, то по прогнозам международного валютного фонда, около 60% всех предприятий страны, занятых в туризме, могут закрыться.

Такой мощный удар экономика Таиланда вряд ли переживет, поэтому власти страны, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы скорее пустить на свои пляжи немцев, англичан и россиян. План по открытию границ для иностранцев уже разработан и готов к исполнению.

Особенно рады будут тем, кто приезжает надолго и планирует тратить деньги в Таиланде в течение 3 месяцев и более. Максимальный срок, на который можно будет остаться — 270 дней. Виза будет выдаваться по-прежнему на 90 дней, но продлевать ее можно будет дважды.

Борьба с коронавирусом

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Почему у них получается? Подтвержденный случай заражения в бангкокской тюрьме — первый и единственный в стране за пять месяцев. За все время пандемии в Таиланде заболело менее 3500 человек, а умерло меньше сотни. Это мало, учитывая, что здесь были обнаружены случаи заражения сразу после Китая, и теоретически следовало бы ожидать такой же мощной вспышки.

Однако этого не произошло, и у Министерства здравоохранения Таиланда и других специалистов есть свои версии, почему:

Быстрая реакция и строгий режим. Масочный режим был введен практически сразу после первых случаев заражения, самоизолировались тайцы тоже очень ответственно. Кроме того, в этой стране принято проводить время не дома, где вирус легче подхватить, а на свежем воздухе.

Культура. В отличие от Италии, которая пострадала побольше многих, в Таиланде не принято обниматься и целоваться при встрече.

Социальная дистанция здесь — норма жизни, а не строгое ограничение.

Генетика. Спорная версия, но она есть. Некоторые представители Министерства здравоохранения предполагают, что иммунная система народов Юго-Восточной Азии менее устойчива к вирусам, которые переносят насекомые (например, лихорадка денге). И если это и правда зависит от иммунной системы, то вполне может быть, что с коронавирусом она справляется наоборот хорошо.

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Когда поедем?

Туристический сезон 2020−2021 скорее всего состоится, и случится это примерно в начале зимы. Об этом заявляет Министерство туризма Таиланда, однако гарантий никаких пока не дает.
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Когда откроют границы, каждого вновь прибывшего иностранца обяжут показать отрицательный тест на коронавирус и посадят на двухнедельный карантин по прибытии, по итогам которого нужно будет сделать еще один тест.

Пока для туристов планируется открыть четыре острова: Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Кататься по всем четырем островам можно будет только после карантина, а до тех пор — сидеть на одном изначально выбранном. Так как экономика страны сильно пошатнулась, в первую очередь, в Таиланде ждут тех, кто приезжает надолго и бронирует дорогие отели (4*-5*). Бюджетные туристы в гостевых домиках — менее приоритетная аудитория. Правда, как это будет регулироваться, Министерство туризма пока не уточняет.

Кстати, есть и хорошие новости. Отсутствие туристов самым лучшим образом повлияло на природу Таиланда, которая в буквальном смысле выдохнула: на пляжи вернулись морские черепахи, а в море были замечены розовые дельфины, которых у здешних берегов не видели уже много лет.

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