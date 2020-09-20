В ВОЗ оценили шансы повторного карантина в России

«Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо», — сказала представитель ВОЗ.
По ее словам, комплексные меры по борьбе с COVID-19, принятые властями РФ, и изменение поведения россиян в условиях пандемии дают положительный эффект. При этом отметила необходимость дальнейшего прогресса, поскольку новые случаи коронавируса продолжают регистрироваться.
«Для прерывания цепочки передачи инфекции и снижения количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать. Сейчас не время для самоуспокоения», — сказала Вуйнович.
Она добавила, что согласно рекомендациям ВОЗ, стратегия страны по сдерживанию COVID-19 должна быть научно обоснованной и приемлемой для населения, в том числе и с точки зрения культурных особенностей.