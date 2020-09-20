Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 сентябряПервое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
25Как выглядела столица 100 лет назад
18:27 (мск), источник: BFM.ru

В ВОЗ оценили шансы повторного карантина в России

В России пока нет предпосылок для возобновления строгих ограничений по COVID-19. Об этом заявила в интервью «Российской газете» представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Коронавирус COVID-19
19:28 (мск)Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:23 MSK, 20.09
Инфицировано1 103 399+6 148
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
7.0920.09
Скончалось19 418+79
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
7.0920.09
Выздоровело909 357+2 895
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
7.0920.09
Инфицировано30 828 767+249 659
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
7.0920.09
Скончалось957 959+4 641
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
7.0920.09
Выздоровело21 088 551+259 500
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
7.0920.09
Источник: Агентство «Москва»

«Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо», — сказала представитель ВОЗ.

Видео
Ученые заявили: второй волны COVID-19 может не быть

По ее словам, комплексные меры по борьбе с COVID-19, принятые властями РФ, и изменение поведения россиян в условиях пандемии дают положительный эффект. При этом отметила необходимость дальнейшего прогресса, поскольку новые случаи коронавируса продолжают регистрироваться.

«Для прерывания цепочки передачи инфекции и снижения количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать. Сейчас не время для самоуспокоения», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что согласно рекомендациям ВОЗ, стратегия страны по сдерживанию COVID-19 должна быть научно обоснованной и приемлемой для населения, в том числе и с точки зрения культурных особенностей.

 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд
Мишустин распорядился открыть авиасообщение с четырьмя странами
Ушли молодыми: наши актеры, умершие слишком рано
Тихановская назвала Путина мудрым руководителем
В Минске начались задержания на акции оппозиции
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Врачи выявили нетипичный симптом коронавируса
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Авто
Москвичи смогут сдавать машины в каршеринг Москвичи смогут заработать, сдавая свои машины в каршеринг в те моменты, когда ими не пользуются. Владелец автомобиля сможет сам выбирать, кому разрешит взять его в аренду
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Жены «новых русских бабушек» и как выглядят актеры без макияжа
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Вот он, реальный СССР: фотофакты, что объяснят все
Знаменитости тридцать лет назад: кое-кого сходу не узнаешь
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Это случилось с мамой Легкоступовой у гроба звезды
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Леди
Анна Седокова в третий раз вышла замуж Певица узаконила отношения с молодым избранником
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь