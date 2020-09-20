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19:28 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

По его словам, в течение 2021 года при наличии глобального подхода необходимо сбить показатели распространения коронавируса.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 в лучшем случае завершится в 2022 году. Такое мнение основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Гейтсу был задан вопрос, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и в мире в целом может нормализоваться. «Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам», — ответил он.

«Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели [распространения инфекции]. Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», — заметил Гейтс.

По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%, «уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет». Он выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты «не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран».

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число его основных направлений работы входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

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