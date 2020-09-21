Египетские археологи откопали сразу 27 древних саркофагов

В начале сентября во вновь найденном подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а затем еще 14, говорится в обнародованном в субботу заявлении египетского министерства по делам древностей.
«Первичное обследование показало, что все эти саркофаги запечатаны и не открывались с момента захоронения», — сказано в сообщении.
На опубликованных фото видны хорошо сохранившиеся цветные саркофаги и мелкие артефакты, также искусно сделанные и украшенные.
Это одна из самых крупных находок такого рода в истории.
Информацию о ней отсрочили до того момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил своих сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях. Подземное помещение находится на дне колодца на глубине 11 метров.
Раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется «раскрыть больше тайн» на ближайшей пресс-конференции.
Саккара являлась грандиозным кладбищем на протяжении трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокара.
С XXIII века до н.э. фараонов там не хоронили, но погребение менее важных персон продолжалось до римских времен.
Саккара включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.