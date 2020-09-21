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01:35 (мск), источник: ТАСС

В Иране заявили о начале третьей волны распространения коронавируса

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/ — Третья волна распространения коронавируса началась на территории провинции Тегеран в Иране. Об этом заявил в воскресенье глава штаба по противодействую распространения вируса в столичной провинции Алиреза Зали.

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Скончалось19 418+79
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Инфицировано30 881 522+216 121
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218584
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Источник: AFP 2020

«Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна», — цитирует его агентство ISNA. Зали добавил, что «временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным».

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Он уточнил, что наблюдается рост статистических показателей, что соответствует третьей волне. «Мы отправили письмо министру здравоохранения от лица штаба по противодействию распространения коронавируса в Тегеране [с запросом] вернуть ограничения, связанные с вирусом. Особенно это касается [возвращения] дистанционного формата работы», — добавил Зали.

Последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета, и 31 августа суточный показатель прироста заболеваемости упал до минимума за последние недели — 1642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и за последние три дня дважды превышало 3 тыс. человек в сутки.

Официально о начале второй волны коронавируса в рамках страны было объявлено 15 июля.

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