В Иране заявили о начале третьей волны распространения коронавируса

«Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна», — цитирует его агентство ISNA. Зали добавил, что «временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным».
Он уточнил, что наблюдается рост статистических показателей, что соответствует третьей волне. «Мы отправили письмо министру здравоохранения от лица штаба по противодействию распространения коронавируса в Тегеране [с запросом] вернуть ограничения, связанные с вирусом. Особенно это касается [возвращения] дистанционного формата работы», — добавил Зали.
Последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета, и 31 августа суточный показатель прироста заболеваемости упал до минимума за последние недели — 1642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и за последние три дня дважды превышало 3 тыс. человек в сутки.
Официально о начале второй волны коронавируса в рамках страны было объявлено 15 июля.