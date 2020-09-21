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02:11 (мск), источник: Российская газета

Карантин на праздник

Из-за COVID-19 в Израиле запретили удаляться от дома более чем на километр.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:23 MSK, 21.09
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Источник: AP 2020

Фактически речь идет о повторном общенациональном карантине, который Израиль вводит первым из государств. Именно так руководство страны посчитало возможным противостоять ежедневному увеличению (иногда на порядок) количества зараженных коронавирусом. Создалась пародоксальная ситуация: по количеству заражаемых COVID-19 Израиль в процентном отношении к населению оказался на первом месте в мире, а по числу умерших от этой заразы — на одном из последних. Необходимость повторного введения карантинных мер глава правительства Биньямин Нетаньяху объяснил не только «стремительным ростом количества больных коронавирусом, не только перегрузкой сверх меры отделений “короны” в больницах, но и усталостью медперсонала и нехваткой специалистов».

Израильский лидер обратил внимание и «на приближение зимы, когда вдобавок к коронавирусу мы столкнемся и с сезонным гриппом».

Согласно решению правительства при повторном карантине, который по времени охватывает все иудейские осенние праздники, гражданам разрешено удаляться от своих домов на расстоянии не более километра (первоначально предполагалось до 500 метров).

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Исключения составляют посещение больниц, поликлиник, медицинских лабораторий, аптек, участие в похоронных процессиях. Сопровождать инвалида или нуждающегося с другими ограничениями разрешено только одному человеку. Транспорт продолжает работать, но в особом режиме. Так, в городских автобусах разрешена перевозка не более 32 пассажиров, а в междугородних — до 30.

Все госучреждения, большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты. При этом разрешены тренировки на свежем воздухе. Живущим вместе членам одной семьи не возбраняется совершать совместные пробежки без ограничения расстояния, на которое они удаляются от дома. Не закрываются детские площадки и парки, расположенные во дворах жилых кварталов.

Все госучреждения, большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты.

Несомненная поблажка предусмотрена для израильтян, живущих рядом с морем. Несмотря на закрытие пляжей, им разрешено наслаждаться купанием. Но опять же нельзя находиться на пляжах. Как можно помочить ноги в морской воде, не оставив при этом следов на пляжном песке, в карантинном плане не оговаривается.

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Не удивительно, что на нескольких пляжах Тель-Авива прошли «антикарантинные» демонстрации. В них приняли участие от одного-двух до нескольких десятков протестующих. Самая массовая протестная акция состоялась на лучшем средиземноморском пляже «Фришман» в Тель-Авиве. Примерно сто представителей леворадикального движения «Черных флагов» выступили против пребывания на посту премьера Биньямина Нетаньяху. Самое поразительное, что именно эта демонстрация была разрешена. Однако лидеры ультралевых и анархистских организаций угрожают митинговать и в Иерусалиме у резиденции премьера, несмотря на запрет таких демонстраций из-за опасения распространения COVID-19. Аэропорт Бен-Гурион продолжает принимать и отправлять рейсы, которые были согласованы заранее. Поэтому разрешены поездка в аэропорт и возвращение из него при наличии авиабилета.

Нарушителей карантинного режима ждут высокие штрафы. За удаление от дома более чем на километр без уважительных причин нарушитель заплатит 500 шекелей (примерно 140 долларов).

Нарушение запрета собираться лишь маленькими группами обойдется поправшим карантин в 1000 шекелей. Владелец предприятия или бизнеса любого профиля, которые не должны работать в период карантина, но работают, заплатит 5000 шекелей.

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США

Горсовет Нью-Йорка разрешил местным ресторанам взимать с посетителей 10 процентов от суммы счета на «восстановление после COVID-19». Как пишет издание Eater New York, руководство ресторана может потратить доход с этих 10 процентов на что угодно, только не на зарплаты персоналу — клиенту нужно четко дать понять, что эта сумма не имеет ничего общего с чаевыми. Новые правила будут действовать в течение 90 дней с момента, когда в городе окончательно станет можно питаться в заведениях общепита. В других американских городах давно существуют подобные «надбавки». Например, в Сан-Франциско некоторые рестораны берут с посетителей один процент от суммы заказа на борьбу с изменениями климата.

Франция

Французский министр экономики Брюно Ле Мэр заболел коронавирусом. Как он сам рассказал на своей страничке в Twitter, симптомов у него нет, но неделю в самоизоляции провести придется.

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При этом министр продолжит выполнять свои обязанности. Где Ле Мэр мог подцепить инфекцию, пока неясно. По словам властей, точно не от президента, премьера или других членов правительства, которые в минувшую среду собирались на совет министров. Как уточнили в Матиньонском дворце, подобные мероприятия проводятся при строжайшем соблюдении «санитарного протокола … в частности правил ношения маски и дистанцирования». В марте COVID-19 выявили также у тогдашнего министра культуры Франка Ристера.

Британия

На фоне резко возросшей заболеваемости COVID-19 на Туманном Альбионе власти вновь обязали всех жителей Англии с положительным корона-анализом и тех, кто контактировал с больными, отправляться на самоизоляцию.

Более того, за первое нарушение карантина англичанам теперь грозит штраф в тысячу фунтов, а за последующие может набежать сумма аж до десяти тысяч (почти миллион рублей).

Новые правила вступят в силу 28 сентября. Кроме того, власти выплатят по 500 фунтов каждому малоимущему, которому из-за новых правил придется отправиться на самоизоляцию, а возможности работать и зарабатывать деньги из дома не будет. Правительство намерено штрафовать всех работодателей, кто будет наказывать сотрудников, вынужденно отправившихся на карантин.

Подготовила Диана Ковалева

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