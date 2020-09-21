Карантин на праздник

Фактически речь идет о повторном общенациональном карантине, который Израиль вводит первым из государств. Именно так руководство страны посчитало возможным противостоять ежедневному увеличению (иногда на порядок) количества зараженных коронавирусом. Создалась пародоксальная ситуация: по количеству заражаемых COVID-19 Израиль в процентном отношении к населению оказался на первом месте в мире, а по числу умерших от этой заразы — на одном из последних. Необходимость повторного введения карантинных мер глава правительства Биньямин Нетаньяху объяснил не только «стремительным ростом количества больных коронавирусом, не только перегрузкой сверх меры отделений “короны” в больницах, но и усталостью медперсонала и нехваткой специалистов».
Согласно решению правительства при повторном карантине, который по времени охватывает все иудейские осенние праздники, гражданам разрешено удаляться от своих домов на расстоянии не более километра (первоначально предполагалось до 500 метров).
Исключения составляют посещение больниц, поликлиник, медицинских лабораторий, аптек, участие в похоронных процессиях. Сопровождать инвалида или нуждающегося с другими ограничениями разрешено только одному человеку. Транспорт продолжает работать, но в особом режиме. Так, в городских автобусах разрешена перевозка не более 32 пассажиров, а в междугородних — до 30.
Все госучреждения, большие торговые центры, парикмахерские, спортивные залы и бассейны закрыты. При этом разрешены тренировки на свежем воздухе. Живущим вместе членам одной семьи не возбраняется совершать совместные пробежки без ограничения расстояния, на которое они удаляются от дома. Не закрываются детские площадки и парки, расположенные во дворах жилых кварталов.
Несомненная поблажка предусмотрена для израильтян, живущих рядом с морем. Несмотря на закрытие пляжей, им разрешено наслаждаться купанием. Но опять же нельзя находиться на пляжах. Как можно помочить ноги в морской воде, не оставив при этом следов на пляжном песке, в карантинном плане не оговаривается.
Не удивительно, что на нескольких пляжах
Нарушение запрета собираться лишь маленькими группами обойдется поправшим карантин в 1000 шекелей. Владелец предприятия или бизнеса любого профиля, которые не должны работать в период карантина, но работают, заплатит 5000 шекелей.
Горсовет
Французский министр экономики Брюно Ле Мэр заболел коронавирусом. Как он сам рассказал на своей страничке в Twitter, симптомов у него нет, но неделю в самоизоляции провести придется.
При этом министр продолжит выполнять свои обязанности. Где Ле Мэр мог подцепить инфекцию, пока неясно. По словам властей, точно не от президента, премьера или других членов правительства, которые в минувшую среду собирались на совет министров. Как уточнили в Матиньонском дворце, подобные мероприятия проводятся при строжайшем соблюдении «санитарного протокола … в частности правил ношения маски и дистанцирования». В марте COVID-19 выявили также у тогдашнего министра культуры Франка Ристера.
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Новые правила вступят в силу 28 сентября. Кроме того, власти выплатят по 500 фунтов каждому малоимущему, которому
Подготовила Диана Ковалева