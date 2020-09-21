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01:47 (мск), источник: РИА Новости

Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая утверждает, что коронавирус выявлен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщает агентство Синьхуа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:23 MSK, 21.09
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Источник: Reuters

Упаковку, в которой нашли коронавирус, выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь, столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил предварительный результат.

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Медицинские власти Чанчуня после выявления коронавируса отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под медицинское наблюдение.

Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.

При этом 10 килограммов морепродуктов из этой поставки попали в город Фуюй в той же провинции. Местные органы здравоохранения в воскресенье попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.

В июле и августе таможня Китая обнаруживала следы COVID-19 на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

Во время загрузки произошла ошибка.
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