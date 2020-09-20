20 сентября, источник: m24.ru
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Отмечается, что у всех скончавшихся была диагностирована пневмония. Кроме этого, умершие имели положительный тест на COVID-19.
Таким образом, общее количество пациентов с летальным исходом в столице достигло 5069 человек.
В Оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. В данном случае стоит вызвать врача на дом.
За последние сутки в Москве подтвердили 860 новых случаев COVID-19. Большая часть заболевших относится к возрастной группе людей от 18 до 45 лет — 46,1%.
В России за сутки обнаружили 6148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.