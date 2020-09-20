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20 сентября, источник: m24.ru

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:22 MSK, 20.09
Инфицировано1 103 399+6 148
7.09
5185
8.09
5099
9.09
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11.09
5504
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15.09
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16.09
5670
17.09
5762
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7.0920.09
Скончалось19 418+79
7.09
51
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122
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142
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Выздоровело909 357+2 895
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9.09
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19.09
5255
20.09
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7.0920.09
Инфицировано30 877 717+266 033
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
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12.09
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15.09
278925
16.09
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18.09
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19.09
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20.09
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7.0920.09
Скончалось958 461+4 641
7.09
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9.09
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15.09
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Выздоровело21 103 731+266 864
7.09
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10.09
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12.09
220036
13.09
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14.09
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15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
7.0920.09
Источник: Reuters

Отмечается, что у всех скончавшихся была диагностирована пневмония. Кроме этого, умершие имели положительный тест на COVID-19.

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Таким образом, общее количество пациентов с летальным исходом в столице достигло 5069 человек.

В Оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. В данном случае стоит вызвать врача на дом.

За последние сутки в Москве подтвердили 860 новых случаев COVID-19. Большая часть заболевших относится к возрастной группе людей от 18 до 45 лет — 46,1%.

В России за сутки обнаружили 6148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.

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