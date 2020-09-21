06:43 (мск), источник: Известия
Тело — табак: курильщики чаще игнорируют карантин и вакцинацию
Ряды «COVID-диссидентов» пополняют эгоцентристы и люди с вредными привычками.
Самыми ярыми противниками санитарных ограничений оказались курильщики. К такому выводу пришли ученые из Австралии, изучившие влияние
Наиболее сознательная группа в этом плане — некурящие женщины с детьми.
Ученые из Сиднейского университета изучили, как личные качества человека и его
Авторы проанализировали общедоступный свод данных о гражданах Японии, а также изучили научную литературу о влиянии статуса и личных качеств на соблюдение мер безопасности во время прошлых эпидемий атипичной пневмонии и гриппа. Выяснилось, что среди
В частности, самыми сознательными оказались замужние
В последнее время курение является социально неодобряемой привычкой, так что курильщики — это люди, идущие против основной общественной тенденции. Можно предположить, что те, кто нарушает эту норму, могут также относиться и к другим ограничениям.
По мнению психологов, курящие люди нарушают профилактические мероприятия, поскольку и так уже наносят ущерб своему здоровью длительное время, не замечая вреда и обращая внимание только на удовольствие. К тому же люди с никотиновой зависимостью предположительно относятся к здоровью и болезни как к результату случая и полагаются в этом вопросе на других в большей степени, чем на себя, отметил «Известиям» начальник психологической службы ТГУ Азамат Найман.
— То есть они могут считать, что за их здоровье ответственны врачи и окружение. Данное мнение подтверждено исследованиями личностных черт курильщиков, — подчеркнул специалист.
В препринте австралийских ученых также рассматривается вопрос готовности граждан к вакцинации. И тут курение также играет немаловажную роль.
«В частности, одно исследование показало, что курение было выделено как фактор поведения, способствующий отказу от вакцинации против H1N1 среди беременных женщин во Франции», — сказано в тексте препринта.
Наиболее готовы к вакцинации люди с высоким уровнем социальной ответственности, а также с развитой установкой послушания социальным нормам и власти. У курильщиков часто снижена ценность заботы о своем здоровье либо доминирует установка на комфорт «здесь и сейчас» без акцента на последствия.
По той же причине высокого уровня ответственности замужние женщины с детьми наиболее дисциплинированно соблюдают все рекомендации по социальному дистанцированию и профилактическим мерам, в том числе и вакцинированию, поясняют специалисты.
Эксперты подчеркивают, что речь идет пока только о данных, которые показало исследование на японской выборке, и было бы интересно изучить подобные закономерности на жителях РФ. Дело в том, что японцы традиционно сами по себе более законопослушны. Однако в психологическом плане, без учета культурных аспектов россияне практически ничем не отличаются от остальных народов, сообщил «Известиям» профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии МИ РУДН Игорь Белокрылов.
— В настоящее время сотрудники нашей кафедры проводят исследование, по дизайну похожее на работу коллег, и по его завершении мы сможем дать более обоснованные заключения, — пояснил эксперт. — С выводами статьи я в целом согласен. Наименее приверженными к соблюдению режима самоизоляции и эпидпрофилактики скорее являются лица, отличающиеся индивидуализмом, эгоцентризмом, социальной негативистичностью, оппозиционностью и низкой аффилиативностью (стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими. — «Известия»).
С тем, что нарушитель карантинных мер противопоставляет себя окружающему миру, согласна и психолог Медицинского центра ДВФУ Елена Гранина.
— Это в совокупности с имевшей в последнее время тенденцией отказа от прививок может способствовать снижению активности в плане вакцинации от коронавируса, — подчеркнула Елена Гранина.
Ученые из Сиднея предупреждают, что медикам и органам власти следует учитывать, что курильщики находятся в группе потенциального риска по причине «COVID-диссидентства». Исследователи считают, что полученные ими результаты предполагают необходимость проведения государственной кампании с учетом различий в защитном поведении, обусловленных
Мария Недюк