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06:43 (мск), источник: Известия

Тело — табак: курильщики чаще игнорируют карантин и вакцинацию

Ряды «COVID-диссидентов» пополняют эгоцентристы и люди с вредными привычками.

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Источник: Reuters

Самыми ярыми противниками санитарных ограничений оказались курильщики. К такому выводу пришли ученые из Австралии, изучившие влияние социально-демографического статуса и личных характеристик человека на защитное поведение во время пандемии. Как оказалось, любители табака меньше всех согласны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.

Люди с никотиновой зависимостью относятся к болезни как к результату случая и полагаются в этом вопросе на других в большей степени, чем на себя, согласны и российские психологи.

Наиболее сознательная группа в этом плане — некурящие женщины с детьми.

Портрет нарушителя

Ученые из Сиднейского университета изучили, как личные качества человека и его социально-демографический статус влияют на соблюдение профилактических мер во время пандемии коронавируса. Они рассмотрели такие аспекты защитного поведения, как ношение масок, соблюдение самоизоляции и социальной дистанции, мытье рук и другие. Также в работе исследовали готовность граждан к вакцинации.

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Авторы проанализировали общедоступный свод данных о гражданах Японии, а также изучили научную литературу о влиянии статуса и личных качеств на соблюдение мер безопасности во время прошлых эпидемий атипичной пневмонии и гриппа. Выяснилось, что среди социально-демографических характеристик ключевую роль сыграли три: пол, семейное положение и наличие детей.

В частности, самыми сознательными оказались замужние женщины-матери, а самыми несознательными — одинокие бездетные мужчины. Также определенное влияние (особенно в отношении социального дистанцирования и ношения масок) сыграло наличие работы: безработные соблюдали правила хуже. А вот среди личностных параметров независимо от пола респондента на первое место вышло курение: чем больше человек употребляет табака, тем менее он склонен к защитному поведению. Причем такой явной зависимости не наблюдается даже у тех, кто злоупотребляет алкоголем.

В последнее время курение является социально неодобряемой привычкой, так что курильщики — это люди, идущие против основной общественной тенденции. Можно предположить, что те, кто нарушает эту норму, могут также относиться и к другим ограничениям.
Ольга Андреева
заведующая кафедрой общей и социальной психологии ТюмГУ
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По мнению психологов, курящие люди нарушают профилактические мероприятия, поскольку и так уже наносят ущерб своему здоровью длительное время, не замечая вреда и обращая внимание только на удовольствие. К тому же люди с никотиновой зависимостью предположительно относятся к здоровью и болезни как к результату случая и полагаются в этом вопросе на других в большей степени, чем на себя, отметил «Известиям» начальник психологической службы ТГУ Азамат Найман.

— То есть они могут считать, что за их здоровье ответственны врачи и окружение. Данное мнение подтверждено исследованиями личностных черт курильщиков, — подчеркнул специалист.

Сигарета вместо прививки

В препринте австралийских ученых также рассматривается вопрос готовности граждан к вакцинации. И тут курение также играет немаловажную роль.

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«В частности, одно исследование показало, что курение было выделено как фактор поведения, способствующий отказу от вакцинации против H1N1 среди беременных женщин во Франции», — сказано в тексте препринта.

Социально-демографические характеристики и личностные установки действительно сильно влияют на поведение людей в период пандемии, в том числе на то, хотят ли они защитить себя и окружающих с помощью вакцины, сообщила «Известиям» кандидат социологических наук, психолог Медицинского центра ДВФУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Елена Гранина.

Наиболее готовы к вакцинации люди с высоким уровнем социальной ответственности, а также с развитой установкой послушания социальным нормам и власти. У курильщиков часто снижена ценность заботы о своем здоровье либо доминирует установка на комфорт «здесь и сейчас» без акцента на последствия.
Елена Гранина

По той же причине высокого уровня ответственности замужние женщины с детьми наиболее дисциплинированно соблюдают все рекомендации по социальному дистанцированию и профилактическим мерам, в том числе и вакцинированию, поясняют специалисты.

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Опасные эгоцентристы

Эксперты подчеркивают, что речь идет пока только о данных, которые показало исследование на японской выборке, и было бы интересно изучить подобные закономерности на жителях РФ. Дело в том, что японцы традиционно сами по себе более законопослушны. Однако в психологическом плане, без учета культурных аспектов россияне практически ничем не отличаются от остальных народов, сообщил «Известиям» профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии МИ РУДН Игорь Белокрылов.

— В настоящее время сотрудники нашей кафедры проводят исследование, по дизайну похожее на работу коллег, и по его завершении мы сможем дать более обоснованные заключения, — пояснил эксперт. — С выводами статьи я в целом согласен. Наименее приверженными к соблюдению режима самоизоляции и эпидпрофилактики скорее являются лица, отличающиеся индивидуализмом, эгоцентризмом, социальной негативистичностью, оппозиционностью и низкой аффилиативностью (стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании теплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими. — «Известия»).

С тем, что нарушитель карантинных мер противопоставляет себя окружающему миру, согласна и психолог Медицинского центра ДВФУ Елена Гранина.

Что касается особенностей российского менталитета, то тут можно отметить снижение законопослушности и веры в правильность государственных предписаний.
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— Это в совокупности с имевшей в последнее время тенденцией отказа от прививок может способствовать снижению активности в плане вакцинации от коронавируса, — подчеркнула Елена Гранина.

Ученые из Сиднея предупреждают, что медикам и органам власти следует учитывать, что курильщики находятся в группе потенциального риска по причине «COVID-диссидентства». Исследователи считают, что полученные ими результаты предполагают необходимость проведения государственной кампании с учетом различий в защитном поведении, обусловленных социально-демографическими и личными характеристиками.

Мария Недюк

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