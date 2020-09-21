Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
05:36 (мск), источник: Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Антикризисную выплату предлагают увеличить почти в три раза.

Источник: Известия

Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021−2023 годы.

Уточняется, что речь только о несовершеннолетних, а надбавка должна быть пропорциональна количеству малышей в семье.

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. В правительстве предложения пока не комментируют, но, по расчетам экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25−27 млрд рублей в месяц.

Читайте также
Росстат: число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн

Из временного в постоянное

Идея установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021−2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября.

Комментировать предложение пока преждевременно, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии).

Фактически идея ФНПР реализуется уже сейчас: с апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.

Однако пока это непостоянная мера поддержки: ее ввели только на время коронакризиса. На днях правительство приняло решение продлить выплаты на сентябрь, а будут ли они позже — неизвестно. Кроме того, получить средства может только один безработный родитель, даже если заработка лишились оба.

По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей), уточнил специалист. Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка, отметил Егор Пьяных.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

В сентябре выплаты 3 тыс. рублей получат около 2,8 млн безработных с детьми, сообщала пресс-служба правительства ранее.

С учетом того, что общее число официально зарегистрированных на бирже труда — около 3,6 млн человек, получается, что надбавка за ребенка нужна примерно 78% безработных.

Бюджетная математика

Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022—2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось ранее. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомились «Известия».

Читайте также
Песков оценил идею введения минимального гарантированного дохода

Справка «Известий»

Пока же с сентября пособия по безработице снова начинают считать с учетом среднего заработка. С апреля по август автоматически назначалась выплата в максимальном размере — 12,1 тыс. рублей. Также с сентября минимальная сумма пособия опять составляет 1,5 тыс. рублей. С мая по август показатель был увеличен до 4,5 тыс. рублей. Однако антикризисную поддержку сохранили для бывших индивидуальных предпринимателей: они могут рассчитывать на максимальную сумму пособия и в сентябре. Всего они могут получать по 12,1 тыс. рублей не дольше трех месяцев.

На дополнительные выплаты около 10 тыс. рублей безработным с детьми по предложению профсоюзов может потребоваться еще около 25−27 млрд рублей в месяц, оценила для «Известий» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Выплата в 3 тыс. рублей обходится бюджету более чем в 8 млрд в месяц.

Пока можно сказать, что к концу года не ожидается превышения июльского уровня безработицы (6,3%), полагает руководитель Центра экономики труда и социального развития Института макроэкономических исследований (ИМЭИ) ВАВТ Минэкономразвития России Ирина Мухина.

Читайте также
Путин заявил о необходимости адресной поддержки безработных

При благоприятном развитии ситуации возможно незначительное снижение показателя уже к концу этого года, считает эксперт. В исследовании, подготовленном в мае-июне 2020-го, специалисты ИМЭИ ВАВТ предполагали, что уровень безработицы может вырасти к началу 2021-го до 9,3% по базовому сценарию и до 14% по пессимистическому. Однако сейчас можно ожидать, что события будут развиваться по оптимистической версии (не была включена в работу), полагает Ирина Мухина.

К предлагаемым надбавкам больше вопросов не с точки зрения источника финансирования, а в плане целесообразности в принципе, отмечает в свою очередь Елена Егорова. В регионах с невысокими доходами доплата и 3 тыс., и 10 тыс. рублей может считаться довольно высокой, указала она.

Не станут ли эти доплаты средством «невыхода» на работу или получения работы без оформления трудового договора? И не приведет ли это к тому, что жить на пособия станет более выгодно, чем трудоустроиться?
Елена Егорова

По информации Минтруда, больше всего граждан под риском увольнения трудится в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и транспортной отрасли, сообщали «Известия» ранее. При этом всего в стране в ближайшее время может попасть под сокращение меньше 1% от всех работающих по найму, утверждают чиновники.

Анна Ивушкина

Во время загрузки произошла ошибка.
 Быль и убыль: протестное шествие в Белоруссии сократилось в два раза
Осторожно, экономика закрывается: новый мировой кризис не за горами
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова
Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус
Количество граждан за чертой бедности приблизилось к 20 млн
В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах
Здоровье
Диетолог назвала полезный для сердца и нервной системы продукт И дала рекомендации по его употреблению.
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Горячие темы на Авто
Что бы все были довольны. 498
Информация к размышлению.Дежавю. 347
Куда мы катимся.... В пятницу передастов обсуждают , а не музыку слушают... 223
ПЯТНИЦА! Вы проснулись ... и хорошего настроения вам! 149
Кино
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020» Один из самых престижных российских киносмотров завершается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
Новости партнеров
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Дети
Фото Эмина Агаларова со всеми сыновьями умилило поклонников Артист старается как можно больше внимания уделять детям
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Ученые определили, что вызывает рак у людей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь