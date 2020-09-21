08:08 (мск), источник: РИА Новости
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия в понедельник возобновляет прерванное
Решение об этом предложили по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством
Правительство ранее опубликовало соответствующее распоряжение. Согласно документу, гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Отечественные авиакомпании пока официально не объявили о старте рейсов в эти государства. Однако, согласно информации приложения «Аэрофлота», билеты на перелеты от перевозчика из Москвы в Бишкек есть 23 сентября, в
Россия в связи с пандемией COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также рейсы, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
С 1 августа также возобновились рейсы в Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию.
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Кроме того, с 27 сентября Россия возобновляет полеты в Южную Корею.