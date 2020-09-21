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05:50 (мск), источник: Газета.Ру

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 103 399+6 148
7.09
5185
8.09
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9.09
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11.09
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13.09
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14.09
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15.09
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16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
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20.09
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7.0920.09
Скончалось19 418+79
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122
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Выздоровело909 357+2 895
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Инфицировано30 919 638+245 561
7.09
218584
8.09
231016
9.09
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10.09
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11.09
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16.09
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17.09
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19.09
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20.09
270517
7.0920.09
Скончалось959 332+3 892
7.09
3676
8.09
9282
9.09
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14.09
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16.09
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Выздоровело21 152 996+244 185
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205553
9.09
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10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
7.0920.09
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что онкологические заболевания, а также аутоиммунные и ревматологические не будут являться противопоказанием для данной прививки. Однако гражданам с первичными иммунодефицитами (ПИД) придется столкнуться с некоторыми ограничениями.

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Академик также посоветовал сделать прививку от гриппа при желании в ближайшее время, поскольку вакцинация от COVID-19 будет доступна в течение четырех недель.

Караулов напомнил, что вакцина «Спутник V» вводится в два этапа с перерывом в 21 день.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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