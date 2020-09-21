11:48 (мск), источник: ТАСС
В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, начались в аптеках России, сообщил ТАСС генеральный директор
«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», — сказал он.
По его словам, препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. «Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем “Арепливир”. Но пока рано подводить итоги», — отметил он.
Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, однако в дальнейшем количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться. «У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», — пояснил Младенцев.
Ранее глава «Промомед» сообщал ТАСС о том, что упаковка препарата «Арепливир» в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг.