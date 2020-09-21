ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам Африканского союза подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем
ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.
«Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — говорится в заявлении.
«Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — приводятся в
Партнерами ВОЗ в реализации новой инициативы выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.
«Принятие технических документов обеспечит получение универсально приемлемых клинических доказательств эффективности лекарственных трав для лечения COVID-19 без ущерба для безопасности участников», — сказал председатель экспертного комитета профессор Мотлалепула Гилберт Матсабиса (Motlalepula Gilbert Matsabisa).
«Комиссия по безопасности и мониторингу данных будет гарантировать, что накопленные данные исследований периодически проверяются на предмет безопасности участников», — говорится в заявлении.
На основе периодической оценки данных отдельных этапов исследования комиссия примет решение о его продолжении, изменении или прекращении.