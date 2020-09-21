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15:25 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: ВОЗ

Эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам Африканского союза подняли вопрос об использовании традиционных лекарств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. В настоящее время этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.

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ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание на создание комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических испытаний.

«Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — говорится в заявлении.

«Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — приводятся в пресс-релизе ВОЗ слова Проспера Тумусииме (Prosper Tumusiime), директора отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке. — Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства».

Партнерами ВОЗ в реализации новой инициативы выступают Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и Комиссия Африканского союза по социальным вопросам.

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Решение ВОЗ связано с тем, что в мае этого года организация объявила, что будет рассматривать «традиционные методы лечения» новой коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.

«Принятие технических документов обеспечит получение универсально приемлемых клинических доказательств эффективности лекарственных трав для лечения COVID-19 без ущерба для безопасности участников», — сказал председатель экспертного комитета профессор Мотлалепула Гилберт Матсабиса (Motlalepula Gilbert Matsabisa).

«Комиссия по безопасности и мониторингу данных будет гарантировать, что накопленные данные исследований периодически проверяются на предмет безопасности участников», — говорится в заявлении.

На основе периодической оценки данных отдельных этапов исследования комиссия примет решение о его продолжении, изменении или прекращении.

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