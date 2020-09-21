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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

НОВОСИБИРСК, 21 сен — РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в соцсетях попросила подписчиков помочь ей собрать 100 тысяч на покупку печи для обжига керамики, она не считает это попрошайничеством, а в негативной реакции на пост видит работу недоброжелателей.

Источник: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия

В соцсетях «ВКонтакте» и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта — собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей. Депутат попросила помочь ей купить печь, так как «сама себе эту штуку ну точно» не купит, «просто рука не поднимется», и оставила номер банковской карты. Пост вызвал массу негативных комментариев.

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«Это не попрошайничество, это просто обращение на личной странице к друзьям. Я регулярно вижу подобные обращения на страницах моих друзей в их дни рождения… Думаю, что мои избиратели ценят меня за то, что я делаю, а не за то, есть у меня муфельная печь или нет, и что я обращаюсь к своим друзьям с просьбой о помощи… Не понимаю, в каком моменте это может вызвать какие-то  отрицательные коннотации, кроме того, если специально заниматься какими-то  “разгонками”», — сказала Пинус РИА Новости.

Депутат признала, что не ожидала такой реакции на ее пост, но заверила, что для нее это не проблема, и к негативным комментариям она относится спокойно.

«Только что у меня прошли выборы, они прошли более чем успешно. Мой результат максимальный во всем Новосибирске. Я показала своим избирателям то, что было сделано мной за пять лет, пока я была депутатом, я провела очень много встреч во дворах с людьми. Мы оформили большой объем наказов, сформирована программа. Действительно, я нахожусь сейчас в такой активной фазе и высоком рейтинге. Понимаю, что кому-то  это, может быть, не очень нравится, и начинаются какие-то  хайповые вещи. Я наблюдаю за тем, что происходит в соцсетях. Для меня очевидно, что это специально какие-то  сформированные обращения людей в мой адрес», — сказала она.

Пинус также отметила, что личного дохода у нее нет, депутатской работой она, как и 90% депутатов горсовета, занимается бесплатно. При этом она считает, что упрекнуть ее как депутата в плохой работе «рука не поднимется и язык не поднимется».

Наталья Пинус на прошедших 13 сентября выборах в Совет депутатов Новосибирска по своему округу 45 (новосибирский Академгородок) набрала 3901 голос (52,32%), тогда как ее ближайший конкурент Ерлан Байжанов 1666 (22,34%). Пинус независимый депутат, она не входит ни в одно депутатское объединение. Первая сессия нового созыва городского парламента состоится 25 сентября.

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